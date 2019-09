Columnistas

Quizás el aspecto más importante de los hondureños sería cambiar nuestras actitudes personales que repercuten en cambio de actitud como sociedad, necesariamente en momentos que vivimos transformaciones económicas, sociales, políticas y ambientales.

En referencia a lo ambiental, el calor intenso y la escasez de agua no sólo tocó la puerta de cada hondureño, sino más bien entró y se quedó viviendo en casa, en una sociedad afectada por la depredación forestal, pérdidas en más del 50 por ciento de granos básicos y regiones donde muere el ganado.

Valen la pena algunas reflexiones sobre el cambio de actitud, sobre de qué somos responsables como individuos y como sociedad, porque la sequía y la crisis ambiental de este año nos ha impulsado a actuar, llevándonos a aceptar o a rechazar nuestras propias actitudes, es un fenómeno visto desde lo individual hasta en sociedad.

Pero en la psicología social también se ha estudiado la autodefensividad, y son aquellas personas que defienden su auto prestigio arraigándose a las actitudes que enaltecen su yo, debemos esperar entonces, que es muy difícil el desarraigar en ellos ciertas actitudes que contribuyen a la falta de agua y crisis ambiental. Cambios de actitud desde el más sencillo personal al colectivo social son: la persona que por tener posibilidad de pagar agua privada no la racionaliza olvidándose de que es un recurso nacional y mundial; y la empresa que contamina, pero que por ser generadora de riqueza y puestos de trabajo se tapa un ojo para no ver el objetivo de no contaminar.

Un aspecto relevante sobre la responsabilidad es que “no podemos eludir la responsabilidad de las consecuencias razonablemente predecibles, aunque no se pretendan como objetivo”, como lo cita el libro “Ética en la dirección de empresas”, de la Universidad de Navarra, 1997.

Hay muchos grandes problemas que enfrentamos y no son imputables sólo a los sistemas y gobiernos, si entendemos que también tenemos una responsabilidad individual en casa, en nuestro trabajo y en sociedad, empezáremos un cambio positivo.