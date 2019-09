Columnistas

He revisado durante la última semana algunos de los escritos de una de las mentes más brillantes de Honduras y América, José Cecilio del Valle. Él, según aprecio, era capaz de disertar sobre casi cualquier tema, estoy seguro de que, si viviera hoy, no faltaría en los programas de debate internacionales con reflexiones sesudas; y si a estas alturas fuese un joven adulto, desearía que tuviera un canal de YouTube. Lo vería sin falta.

La lectura de sus ensayos deja la agradable sorpresa de que a pesar de la diferencias de los siglos, siguen siendo claros y precisos. Esperaría que, por ejemplo, en el mes de la patria sus palabras fueran leídas y reflexionadas en los centros de enseñanza de todo el país, de verdad que su preclaridad hoy es más necesaria que nunca.

Sobre un tema tan sensible como la insurrección, para dar un ejemplo, habla de las características que debe tener para que sea válida. La trata en primer lugar como un derecho del pueblo soberano, pero habla de que no puede ser hecha por solamente una u otra sección sino por la totalidad del pueblo, porque las insurrecciones partitivas pueden no tener el espíritu correcto. Es sabio evitar los sismas y los sismos sociales.

“No conviene todo lo que es justo”, continúa, haciendo referencia a que la república centroamericana pasa por una etapa de abusos y piensa que “un pueblo sabio no emplea la fuerza sino como último recurso”. Interpreto que Valle pide evitar al máximo cualquier tipo de fuerza.

He conversado también con Valle a través de sus iluminados textos sobre el poder y no se engaña. Lo ve, inicialmente, como uno de los orígenes de las desgracias humanas, porque conoce la naturaleza corruptible de las personas y que una vez conociendo todo lo que pueden hacer con las facultades que se les otorga, se ponen por encima de los demás. Basta con echar un vistazo al mundo para comprender de lo que está hablando.

Al poder lo acompañan los adoctrinamientos, y los adoctrinamientos traen la inevitable consecuencia de las oposiciones de las cuales dice “son un escándalo y una calamidad para las naciones”. Propone que nada bueno puede salir del enfrentamiento de dos facciones.

“En medio […] existe la gran masa como un escollo eminente e innoble, contra el cual vienen a estrellarse las olas encontradas que quieren dominarlo”, y añade que a la larga es la masa quien sufre los efectos.

Claro, Valle se refiere a la encarnizada lucha de aquellos años de la Federación Centroamericana entre liberales y conservadores, sin embargo, parece que nos estuviera contando más o menos la historia de la humanidad misma. Unas naciones tratando de imponerse sobre otras, unas personas tratando de estar por encima, una lucha estéril e innecesaria para la humanidad.

En ambos casos, en ambos temas, José Cecilio del Valle llama a la paz y sobre todo a la unidad, entiende que la única manera de progresar para cualquier nación es en un ambiente de estabilidad y en un sentimiento de unidad, no en la fracción ni el enfrentamiento.

No noto en sus escritos, a pesar de que se le ha tachado de conservador, un sesgo. Se pone en el centro y siempre escribe pensando en qué es lo mejor para la nación, entendiendo que el único objetivo de la existencia del Estado y de las fuerzas políticas es el bien común, la persona humana, como reza cualquier constitución.