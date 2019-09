Columnistas

Conformados los órganos electorales deberá tenerse un espacio de reflexión antes de las elecciones primarias y generales sobre la expresión de mensajes vistos como propaganda y publicidad política por el avasallamiento de plataformas y redes sociales, y la participación de los medios masivos de comunicación ante la ciudadanía.

La autoridad electoral tendrá nuevos retos, en materia de propaganda y publicidad política, cómo responder no solamente por las garantías a los candidatos y a los partidos, sino también al compromiso constitucional de proteger la decisión libre de los electores, sabiendo que las redes sociales, a veces no contribuyen a que el ciudadano reciba una mejor información y de más calidad, sino a una enorme confusión.

Es una delgada línea de derechos y obligaciones que la autoridad electoral tendrá en sus manos, pero a su vez el punto de partida para buscar ponderación entre la libre circulación de información en las redes y plataformas digitales con el derecho que tiene el ciudadano a tomar una decisión libre, espontánea y distante de manipulación.

Nuestra Ley electoral contempla tiempos, límites y regulaciones para publicación de encuestas, mensajes de propaganda electoral en medios de comunicación masiva, y como las reformas electorales modernizarán el sistema político electoral, seguro vendrán nuevos retos como la deliberación pública sobre las plataformas digitales, por ejemplo, regular que las compañías de telefonía celular no puedan autorizar mensajes de propaganda electrónica el día de las elecciones y que en las redes sociales también se suspenda la propaganda pagada e información maniobrada.

La libertad de expresión es inalienable, pero hay formas y métodos para lograr ciertos controles como establecer una reglamentación a la manera en que las campañas tienen que reportar sus informes de ingresos y gastos, ya que las campañas electorales no contratan la publicidad de redes sociales en forma directa, sino a través de empresas de marketing político.

Con las limitaciones, pero con la modernización del sistema político electoral, por el momento el único control que puede ejercer la autoridad electoral en estos casos sería un control relacionado directamente con la financiación de estos mensajes electorales en las redes sociales.

He precitado en otros espacios que las plataformas digitales y redes sociales son las plazas públicas de la sociedad de la información, entonces a partir de ese concepto y haciendo una conexión entre lo que establece la Ley electoral relacionado con la restricción de propaganda electoral en plazas públicas, se puede equiparar el uso de redes sociales a espacio público en plataformas digitales.