Escribir cien veces que eso no se hace José Adán Castelar. Periodista

Pareciéramos aficionados al delito, porque no hay día que no se cometan varios en nuestro país, así que el Código Penal podría hacernos sentir protegidos, respaldados; sin embargo, aprobaron uno en el Congreso Nacional que solo ha propiciado señalamientos, reproches y sospechas de malas intenciones.

Para convencernos, ciertos diputados iniciaron una incombustible y abrumadora campaña en defensa del Código Penal, y solo han acrecentado la suspicacia, porque es curioso que un documento que supuestamente beneficiaría a todos y aliviaría la convivencia, necesite tantas explicaciones y el interés desmedido de los políticos.

Varias organizaciones atentas a la administración de la justicia y muchos profesionales del Derecho, coinciden en que este texto jurídico, aprobado a pesar de la férrea oposición en el Legislativo, tiene como propósito subrepticio proteger a los acusados por delitos de corrupción y narcotráfico, por eso les piden que detengan su entrada en vigencia.

Claro, tratándose de un documento especializado del Derecho, tiene su propio lenguaje, como lo tendría un tratado de la Construcción o de la Medicina; así que quedan intersticios, interpretaciones, que se pueden manipular fácilmente para persuadir a los no familiarizados con el tema. Ya incomodó a empresarios, periodistas, obreros, sociedad civil y a otros políticos.

Desde luego, los pocos diputados defensores de este bodrio niegan, a lo mejor hasta podrían jurar, la indulgencia con corruptos y narcos; al contrario, dicen que solo han calificado y dividido los delitos para que las penas sean más severas, y por supuesto, con estos argumentos hacen carraspear a muchos.

Como sobran los motivos, las especulaciones también se apoderaron de la discusión, se regó frenética la idea de que el nuevo Código permitiría la salida masiva de reos de todas las cárceles, y ha respondido el Congreso Nacional con un anuncio para decir que no es cierto.

Tampoco se puede demonizar la excarcelación; un principio de justicia universal señala que la reclusión debería ser el último recurso de un Estado contra quien infrinja la ley, porque la prisión no rehabilita a nadie, y se deben buscar penas alternativas para ciertos delitos. El confinamiento sería solo para quien sea muy peligroso afuera.

Con esto en mente, estamos claros que sí necesitamos un nuevo Código Penal, que se adapte a los tiempos modernos, a la comisión de nuevos delitos, a los recientes parámetros de los sistemas penitenciarios y a los estrechos modelos de convivencia de sociedad y tecnología.

Es probable que este lo tenga todo, menos nuestra confianza.

Que esta reforma no sirva para pretextar que la justicia no alcance a políticos y sus amiguetes que viven de espaldas a la ley. Si este grupo de diputados pretende disimular las penas, atenuarlas, y burlarnos, hay que ponerlos a escribir cien veces que esas cosas no se hacen.