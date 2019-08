Columnistas

En una clase reciente sobre la obligación de defender y amar la verdad, me llamó la atención una cierta dificultad de mis estudiantes para entender y diferenciar conceptos como la difamación y la calumnia. Resultaba evidente la malicia de difundir mentiras con relación a las personas. Con la desinformación imperante sobre todo por la facilidad actual que tenemos todos de difundir cualquier noticia en las redes sociales, podemos caer con cierta facilidad en colaborar tal vez sin pretenderlo, con astutos manipuladores. Estos presentan la verdad mezclada con sospechas o exageraciones que hacen pasar por verosímil cualquier cosa. La prudencia manda a guardar cierta reserva sobre la credibilidad de esa información si carecemos de las pruebas oportunas. Una de las armas preferidas de la cultura del odio es sembrar la discordia a través de sospechas y acusaciones infundadas.

“¿Qué pasaría si tengo certeza absoluta de la veracidad sobre la información negativa de un personaje público?, ¿debo callar?”. Me decía esto uno de mis estudiantes. La difamación, injusta también, es precisamente eso; difundir información negativa y verdadera a otros sin derecho a conocerla. En este caso, habríamos de saber emplear la prudencia y la discreción para usar esa información en vistas al mejor provecho de la sociedad y de la persona en cuestión. La finalidad no deberá ser destruir

sino ayudar.

A veces el mejor medio será acudir con lealtad al mismo interesado para advertirle sobre lo equivocado de su actuación. Otras veces, si se trata de una transgresión a la ley y se poseen las pruebas pertinentes, será presentarse a las instancias legales respectivas. Aunque existieran dudas sobre la imparcialidad de las instituciones, nunca es lícito tomarse la ley por las propias manos. No lo podemos olvidar; siempre, todos tenemos el derecho a la presunción de inocencia y a la buena fama. Estos bienes son tan importantes y necesarios para la buena marcha de la vida social que, en caso de violentarlos, el perdón de la falta exige una reparación en todos los casos. Gilles Dowek, del Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática (Francia), advertía en un artículo de Le Monde: “Al acusar a una persona de un crimen, real o imaginario, y difundir la acusación a miles de seguidores, que la difunden a su vez a miles más cada uno, en pocos minutos podemos llegar a millones de personas y arruinar la reputación, la vida personal, la carrera de alguien”. Me parecieron interesantes algunas medidas propuestas por el

autor citado:

1. No privatizar la justicia. La víctima de un crimen o delito recurre a la justicia para obtener reparación, pero no decide, aunque la justicia sea deficiente, emplear el poder que le da una red social para reemplazarla y castigar por sí misma al culpable.

2. No afirmar sin pruebas. Si se aceptan las declaraciones no demostradas, se abre la puerta a la mentira y a las

acusaciones falsas.

3. Nada de injurias ni ataques personales. Nunca se debe insultar, y “la crítica a las palabras de una persona debe limitarse a sus declaraciones públicas, de las que ha de darse la referencia”.

4. El fin no justifica los medios. El sufrimiento de la víctima no la autoriza a obrar mal. Haber sido ultrajado no justifica ultrajar a los ultrajadores.