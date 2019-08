Columnistas

Hemos desembocado al final en una semana incierta ante la justicia y la corrupción. Ha habido dictamen absolutorio a los cinco implicados en el caso Astropharma por parte de la Sala III del Tribunal de Sentencia por “falta de pruebas”, entre ellos a una exvicepresidenta del Congreso Nacional. En otro tema de impacto, una ex primera dama ha sido condenada por un tribunal bajo cargos de fraude y apropiación ilícita de fondos.

En medio de ese escándalo de “repartición” de justicia, la gente de inmediato estalló en un ímpetu de desconcierto y cólera. Las redes sociales, ese dios digital que todo permite a sus feligreses, dio la campanada de los odios y comentarios más exacerbados hacia el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Más allá de los aciertos y errores del veredicto, hay algo que la masa no concibe: la justicia no se puede aprender, no está en los códigos, porque es un concepto moral, no una clase, ninguna teoría rebuscada en las aulas de los doctos en ese renglón de establecimiento jurídico; por otro lado, es una elevación del espíritu humano, una conciencia llevada al máximo nivel de la integridad y acertar con la precisión de lealtad es como un fardo, que puede llegar como el destino ya lo predice, en un estiércol o, por el contrario, en un cómodo sombrero que proteja del despiadado sol de la barbarie que azota el pensamiento libre. Esa es la transformación y depende mucho del aire con que se sopla la paja que está en el ojo de la diosa Temis, que cada día la dejan más ciega.

La justicia en verdad está dentro de cada ser terrenal, es parte esencial de su naturaleza. Por ello, aunque no pueda enseñarse, sí se puede ayudar a otros en su propia búsqueda interior.

Y así se ha buscado en los principios de un Estado de derecho serio, por eso el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no debería estar sujeto al principio democrático, pues sus miembros no son elegidos por una urna, ni siquiera por sus representantes. Es así que están las misas negras donde se juegan con cartas marcadas, en un casino, quiénes son los magistrados que se ponen frente al mando, por la “divina” mano del político.

Con estas fichas en el tablero de la ley, no hay modo de que el sistema funcione correctamente en una sociedad que exige que se le quite la sed en un desierto de brutales engaños y trampas que burlan la paz social.

Complacer el apetito de cada uno es imposible, pero esto no se trata de una comida bufé, para que los individuos escojan lo que le gusta o no; sin embargo, ya sabemos que hacer justicia, es como el hartazgo del aperitivo, da efectos estomacales que van a dar el vertedero donde la ley suele revolcarse con los gobernantes.

Hay que entender de una vez que las esperanzas de los ciudadanos no están por encima del deseo, de la pulsión personal. Los barrotes de las cárceles no están hechos a la semejanza de los gustos de la multitud que quiere ver tras las rejas a los que se han robado el país. Se ha tomado una decisión en la Corte… lo demás es harina de otro costal.