¿Por qué se van? ¿Por qué cientos de miles de paisanos, en un toque de audacia y temeridad, atraviesan las fronteras patrias, para “cachar” su “sueño americano” sin más prevención que su morral de ilusiones?

Está visto y demostrado que se van no porque desean “fregar el bote” en Houston, Los Ángeles, Texas o “pasarla grueso” en las playas de Miami o el encanto mágico de Dysneylandia. ¡No! La gente se va porque no hay trabajo y oportunidades para crecer en el país y medio mantener la familia. No hay tortillas en la mesa, ropa, mucho menos pisto para comprar medicinas y cuadernos para los cipotes que están en la escuela. Huyen de las maras, extorsiones y los asesinatos que se derivan de ellas.

Escapan de un gobierno espurio militarizado hasta los dientes, que persigue, mata y reprime a la gente que protesta por la falta de salud, educación y que exige la salida del desgobierno a sus funcionarios untados y señalados hasta el tuétano, en la misma de la corrupción y el narcotráfico, desde la primera figura flemática de la nación hasta el granuja de tercera categoría que le encanta meter las uñas en donde nunca debió atreverse, ni en broma.

Nuestros paisanos, que huyen de la barbarie, viven una suerte de maldición de un padre llamado Estado que no quiere a sus propios hijos; que no les da comida, techo, ropa ni lugar donde trabajar para mantenerse por sí mismos, mucho menos darles amor. Pero además, los maltrata domésticamente, les pega en el trasero para arrojarlos con cálculo asesino y demencial a que corran peligros de muerte en una ruta llena de criminales y violadores, sin contar con el tren de la muerte: “la Bestia”, que amputa algo más que sus alegrías y sueños.

Sin embargo, estos miles de paisanos, que al llegar a hurtadillas y burlándose de la muerte, fíjese bien, son los que, como hormigas, año con año, mandan remesas que luego vienen a engrosar los índices macroeconómicos del Estado.

Es decir del padre mal parido, con gobiernos descerebrados y sin corazón que los expulsó y que encima se regodea con placer morboso, de las hazañas heroicas de aquellos en Gringolandia, y otros sitios del planeta; que disfruta de su permanencia ilegal.

Que ruega a Dios y la Virgen de Suyapa que no regresen nunca jamás, porque si vienen, por las malas o por las buenas, la macroeconomía -la cual se queda con hartazgo en la bolsa de los banqueros, empresarios retrógrados y políticos marrulleros de cualquier calaña- se vendría abajo con todo su andamiaje construido para su indebido bien vivir.

Esto no debe alegrar al pútrido tata, ni a nadie, ya que el orate que está sentado en la Casa Blanca está dispuesto a una cacería sin precedentes para expulsar a nuestros compatriotas masivamente como sea. Ahora, yo le pregunto: usted se imagina ¿qué le pasaría a Honduras si en los próximos dos años o menos tiempo deportaran tan solo a 500 mil compatriotas indocumentados?

Esta es la pregunta de vértigo que le dejo en su mollera.