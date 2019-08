Columnistas

Cuatro períodos como diputados al Congreso Nacional, dos de suplente y dos de propietario, le dan a cualquier ciudadano de la oposición activa una visión clara de cómo se desarrollan las maniobras politiqueras en las entrañas de ese poder del Estado.

En Honduras, nuestro sistema republicano, definido en la Constitución de la República, no funciona en la práctica. Hoy tenemos un poderosísimo poder Ejecutivo, con un presidencialismo que ha sojuzgado a todos los demás poderes del Estado; no solo el Legislativo y el Judicial, sino que a todas las demás instituciones del país.

Esta tesis no es caprichosa, es una opinión generalizada que refleja el sentir y el pensar de no menos del 70% del pueblo hondureño, incluyendo miles de militantes del mismo partido gobernante.

Si esta situación no fuera suficiente, Honduras sufre de una carencia, casi absoluta, de un liderazgo genuino, tanto político como gremial.

Hasta un sector de la Iglesia ha caído bajo el influjo del “Tilín Tilín”. Abundan ciertos líderes religiosos que han abandonado su responsabilidad pastoral para bañarse en las frescas aguas de las regalías que a manos llenas reparte el gobierno.

La ofensa cotidiana de la autoridad hacia los gobernados, así como la subestimación de la inteligencia ciudadana, cada día es más intolerable.

Los últimos arreglos turbios en el Congreso Nacional, para repartirse el pastel de dos instituciones electorales que ni siquiera han sido creadas formalmente, porque sus leyes y reglamentos respectivos no han pasado por el molino del legislativo, es una muestra de hasta dónde la ambición corroe los pensamientos y las acciones de nuestros políticos; que se pelean, como fieras, puestos y salarios para gratificar a las mismas caras de aquellos correligionarios privilegiados de siempre; muchos de ellos que brillan por su nula contribución a la solución inteligente de la problemática nacional.

“Lo que no es lógico es inmoral o ilegal”, me decía mi entrañable amigo Florentino Álvarez Alvarado, y eso es precisamente lo que se dio en el procedimiento legislativo seguido para aprobar el adefesio de ley con el que se nombrarán de dedo (porque no será elección) los funcionarios del CNE y el TJE.

Un proyecto que se entregó a las 6:00 de la tarde del martes, a una comisión de dictamen, previamente negociada a conveniencia con una oposición sumisa e indolente, que tuvo la capacidad de preparar un “sesudo” informe en un plazo perentorio de 24 horas, (quítele seis horas de sueño, dos de alimentación, dos de transporte y una de novelas) y usted deducirá que el grupo de supersabios contó con solo ocho (8) o nueve (9) horas máximo para redactar con toda “responsabilidad patriótica” una de las piezas legislativas de superlativa importancia para la vida política y electoral del país.

Bienaventurados aquellos ya escogidos por el dedo de los propietarios de los antiguos partidos políticos y sus engendros, porque ellos serán bendecidos mensualmente con más de “cien mil bolas” de sueldo más guaruras, motoristas, viajes, celulares y gastos de representación.

Mi respeto por los cuatro diputados del Pinu que una vez más nos han demostrado dónde es que reside la verdadera moral política.

Finalmente, debemos resaltar nuestra admiración por esos 122 responsables ciudadanos, diputados, que en un abrir y cerrar de ojos, como autómatas, levantaron sus manos (en un solo debate) para aprobar con “lágrimas de patriotismo” en sus ojos otra ley que amenaza con convertirse en otra puñalada más en el pecho del pueblo hondureño.