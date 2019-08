Columnistas

Diáspora implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. Se ha ampliado su significado para designar todo pueblo que se encuentre diseminado fuera de su país de origen.

No solo la sociedad judía ha tenido su diáspora sucedida en el año 70 E.C., cuando la ciudad de Jerusalén fue arrasada por los ejércitos romanos encabezada por el futuro emperador Tito, hijo del entonces emperador Vespasiano.

Además de sufrir esclavitud porque fueron vendidos al mejor postor, el imperio romano se encargó de llevarlos a las tierras más alejadas para evitar de nuevo una rebelión, ya que es un pueblo que ha vivido y vive en conflictos armados, raciales y de segregación con los países de su entorno.

Los hondureños no tienen conflictos de guerra contra otros Estados, más su guerra es de otra naturaleza, la diáspora hondureña que ya alcanza 1,000,000 de personas, de los cuales cerca de 800,000 estarían en Estados Unidos. Hemos observado cómo los campos que antes eran productores de excelentes cosechas y de la cría de ganado ha ido sufriendo la pérdida paulatina de sus jóvenes que mochila en lomo comienzan su periplo de alcanzar el país del norte principalmente, también los hay en México, España, Italia, etc., provocando que el área rural quede sin hombres que provean de alimentación a su familia, dejando a mujeres que a futuro algunas serán viudas, otras divorciadas e hijos desamparados, todos de la mano de Dios.

La migración comenzó lentamente, primero los hermanos del área rural emigraron hacia las ciudades importantes de nuestro país; Tegucigalpa y San Pedro Sula porque las condiciones en el agro poco a poco fueron perdiendo relevancia, la atracción de mejores condiciones de vida como tener un vehículo, seguridad social, los servicio básicos carentes en las zonas rurales y obtener los beneficios de la educación superior, de un trabajo estable, los pueblerinos -como se les denomina despectivamente por la insolente sociedad- vinieron y empezaron a conformar colonias y barrios nuevos que están en las periferias de las ciudades antes mencionadas.

Más el crecimiento desproporcionado de estas ciudades dio como resultado el incremento de la violencia debido al factor que la economía en la ciudad es paupérrima porque la cobija no alcanza para todos, se debieron ampliar los servicios de agua aún escasa en muchas colonias porque las represas están azolvadas y lo poco que se capta no alcanza para todos, el poco trabajo porque hay pocas empresas que dan empleo, o dicho de otra forma, el espejo estaba distorsionado.

Entonces se disparó el crecimiento del crimen organizado en maras y pandillas que ha captado una gran población de juventud, esto provoca los altos índices de crímenes y violencia en los que a diario la pérdida de muchachos era tan angustiosa que muchos decidieron buscar nuevas sendas para poder vivir, ya que la criminalidad está acompañada del desempleo y la pobreza que han abonado el suelo para esta diáspora de hondureños que dejan su patria porque las oportunidades de “una vida mejor” están a mil años luz.

¿Cuándo parará esta migración? Nadie sabe, ya que es un fenómeno universal, porque por nuestra patria transitan personas de Cuba, Camerún, Nigeria, Yemen y Bangladés, solo en 2019 han pisado suelo hondureño más de 2,000 migrantes de esos lares, su sueño siempre es la tierra del “Tío Sam”. Han salido de todas formas; a pie, en buses, en contenedores, algunos van de turistas y se quedan, otros van a seminarios o a eventos deportivos y se han quedado, ¿por qué? Porque creen que allá es el país de ensueño, donde no existe la pobreza, que es como aquel que le dijeron que el dólar crecía hasta en los árboles y que eran tantos que hasta se podían barrer, se encontró un billete tirado de cien dólares en la calle y dijo para sí: “Mañana comienzo a recogerlos”. Las personas que han ido cuentan que allá es chambear y chambear, que se paga renta entre varios, que muchas veces no alcanza, que la discriminación es tremenda, que son victimizados en el camino, algunas mujeres son raptadas y las prostituyen, otros se hacen mulas de los carteles, vendidos a los Zetas que cobran extorsión a familiares y al no pagar son liquidados. Triste ironía de ser un país rico en minerales, bosques, tierras fértiles, ríos caudalosos y que tengamos que vivir como caníbales donde el rico devora a la clase media, esta devora a los pobres, los pobres devoran a los miserables y los miserables se devoran a sí mismos.

La diáspora está abierta para los más valientes, para quienes la esperanza de un futuro mejor solo son palabras tiradas para conseguir votos electoreros y al final la tristeza se anida en el corazón del desamparado que, cogiendo su mochila, se pone su gorra y con sus tenis remendados se aleja en los atardeceres de una patria que no supo cómo protegerlo.