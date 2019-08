Columnistas

En estas condiciones no habíamos estado. La descalificación constante termina por ser creída como veraz, aunque no lo sea. Surgida en un medio de comunicación, repetida unas cuantas veces, basta para terminar siendo interiorizada y expandida sin límites.

La credibilidad se la da su difusión por un aparato, sea de televisión o de radio, no sus fundamentos.

Cuanto más temerario sea el emisor de la verdad o de la falacia, más desata consecuencias degradantes. El odio entre ellas. Contra el malo y contra el que trabaja honradamente, precisamente. Y porque genera riqueza. Lo que tampoco perdonan los pobres de espíritu.

Cómo se han invertido los valores, el peor de nuestros males. Si son la corrupción, la pereza, la cobardía y el crimen lo que debemos repudiar. La incitación al odio es modus vivendi de tontos de “viveza ratonil”. Cualquiera, en el charco de corrupción que a diario chispea, padece entre tanta media verdad y mentira.

En Honduras no todo mundo es ladrón, aunque lo digan unos que se dicen honrados. “Por su condición juzga el león?”. Como no todos los que se dicen honrados lo son. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. No podemos aceptar que unos arrojados nos indiquen qué creer. No podemos aceptar que somos un narcoestado. Que hay funcionarios narcos, son ellos, no nuestro país. A quien tenga cuentas con la ley que le caiga todo su peso. Después de investigaciones fidedignas y exhaustivas. Pero a pedradas no se bajan presidentes. Ni por decir que un fiscal gringo dijo lo que no dijo. Así como encontraron en la incitación al odio una vía disfuncional al liderazgo, ahora se aferran al “Fuera JOH” evidenciando carencia de todo. Y si se va, ¿entonces qué?, ¿o quién?, ¿para qué?, ¿para cuándo? Lo que es impostergable y urgente son las reformas electorales que nos aseguren elecciones limpias. Con una nueva ley electoral que signifique verdadera transformación. No vayan a burlarse del pueblo con lo mismo con otro nombre. Solo así tendremos paz y justicia.