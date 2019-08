Columnistas

Muchas expectativas ha generado la visita que hiciera la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Después de su periplo acompañada con una numerosa delegación del órgano legislativo estadounidense, visitando Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que queda claro es que el propósito de la visita era demostrarles a los republicanos y especialmente al presidente Donald Trump, que, en su política migratoria, hacia nuestros países no tiene las manos libres y que debe contar con los demócratas en el Senado y especialmente en el Congreso. El problema migratorio, en la medida que se ha ido incrementando, se ha politizado en Estados Unidos, al igual que sucede en Europa, aunque en otro contexto, los sectores ultraconservadores y xenofóbicos han fijado posiciones que han amenazado la estabilidad de algunos gobiernos más pragmáticos y moderados del Viejo Continente.

En el problema humanitario de la migración, los países pobres, como expulsores de migrantes, empiezan a jugar un papel activo en el tema electoral de los países desarrollados y receptores de las personas que presionados por la situación de pobreza en que viven, deciden salir de sus naciones, la mayoría de veces en condiciones precarias. Un problema, en parte heredado de viejas estructuras coloniales; hace que los líderes conservadores de las naciones industrializadas exacerben sus posiciones de odio y rechazo a la migración, frente a una visión más pragmática de aceptación de un tema que necesita la contribución de todas las naciones afectadas con este problema. El mensaje de la representante del más alto nivel del Congreso de Estados Unidos, aparte de manifestar su apoyo a la continuación del trabajo de la Maccih en el país y la información referente a la introducción en la Cámara Legislativa para que los hondureños que son parte del TPS puedan optar a la ciudadanía norteamericana, lo cual sería un alivio para miles de compatriotas que se verían favorecidos; no dijo nada que los hondureños no sepamos, así, manifestó, refiriéndose a la situación que vive el país, que “… no puede haber seguridad hasta que acabe la corrupción, tampoco puede haber prosperidad sin promover la justicia, por lo tanto, una buena gobernanza está relacionada con la aplicación de la justicia para

la prosperidad”.

Los hondureños y el resto de la población de los países del llamado Triángulo Norte deberían entender que la principal responsabilidad en la atención de nuestros problemas depende más de lo que sean capaces de hacer sus gobiernos y la sociedad en general, eso de vivir con la mano extendida para recibir las ayudas del exterior no conduce sino a una mayor dependencia y subordinación. En los casos de gobiernos con muy baja credibilidad, los problemas sociales, económicos y políticos nos exponen a sufrir la vergüenza hasta en los más mínimos detalles, al recibir una representación extranjera en completa violación hasta de las más mínimas normales protocolares.