En un programa escuché a representantes del gobierno explicando sobre los sacrificios fiscales que el gobierno está haciendo para crear condiciones que estimulen la inversión privada.

También escuché las “esperanzadoras” declaraciones de la representante de Cepal pintando, sobre un lienzo de fantasía, un cuadro de crecimiento único en el continente; agregamos a esto las tranquilizantes aseveraciones del Fondo Monetario, alabando los éxitos del gobierno en materia de estabilidad macroeconómica.

Estas declaraciones son garantía de que “la mesa está servida”, lista solo para recoger sus manjares. Ahora resulta que los culpables de la inversión que, desde hace más de una década, no se da en el país, son los empresarios hondureños y los inversionistas extranjeros que son incapaces de identificar las bellas ventajas competitivas que ofrece Honduras. Punto obligado de reflexión son las cifras del gobierno sobre las importaciones del país de productos alimenticios básicos; vergonzosas, el colmo es que estamos importando bananos, después de haber sido campeones mundiales en la producción de esa fruta. No digamos de arroz, maíz, frijoles y otros. Por qué, entonces, el miedo de inversionistas para generar nuevas fuentes de producción y, por consiguiente, más empleo, más ingresos y mejor nivel de vida.

El gobierno no se atreve a revelar las realidades del país. Se piensa, con terror, en una próxima pérdida electoral y en no fraccionar más un vetusto partido que no se ha enterado de que hace diecinueve años entramos al siglo de la revolución tecnológica; era que demanda reformas inteligentes en materia de administración moderna del Estado. Según las autoridades, todo está macanudo, no se admite la crisis por más que el pueblo gima y las voces de protesta se agigantan.

No se oyen los reclamos por la inseguridad jurídica que frena la inversión; no se promueve el empleo por más exoneraciones que se concedan a la gran empresa o por más asignaciones (siempre débiles) que se asignan al sector de las Mipymes; el sector transporte ve menguado su personal por las balas asesinas de sicarios. El Ejecutivo no se preocupa y no actúa para influir en resolver el bochornoso escenario en el que el Congreso Nacional sigue “jugando al gato y el ratón” con paros vulgares por disputarse seis chambas y seis jugosos salarios para seis privilegiados miembros de tres partidos que, como siempre, vuelan como buitres sobre las osamentas de un país en crisis.

El gobierno es incapaz de explicar el porqué proyectos vitales para el país se encuentran paralizados por más de un año por grupitos de vándalos que, argumentando proteger el ambiente, se han tomado instalaciones sin que ninguna autoridad diga “esta boca es mía”. A esta sucinta relación de condiciones adversas, se encuentran los problemas políticos negativos y peligrosos porque amenazan con paralizar todo el país. ¿Quién es entonces responsable?, ¿por qué del miedo?, ¿Pregunta el gobierno? La respuesta es que nadie arriesga capitales ni patrimonios en aventuras que no tendrán la protección del Estado, por más que pregonen lo contrario los heraldos del rey, la novia no está para tafetanes. “Estamos jodidos todos ustedes”.