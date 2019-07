Columnistas

El problema es que nunca un experto en migración ha estado en los foros de televisión, en las entrevistas radiales, nunca un experto en migración ha dirigido un documental sobre el viaje a los Estados Unidos o España, jamás ha escrito un artículo de opinión o una noticia y, por supuesto, ninguno de ellos ha tomado una decisión a nivel estatal porque los únicos expertos en el fenómeno son los mismos migrantes y ellos son los que irónicamente no tienen voz en todos estos espacios. Y aunque la tuvieran, estoy seguro de que no lo contarían todo, porque nunca lo hacen ni lo harán. A pesar de que pueda parecernos que la crisis migratoria es solamente actual, no es así, llevamos varias décadas en este estado, lo que sucede es que coyunturalmente el tema ha sido más notorio. O si no vayamos al interior del país y preguntemos en las comunidades cuántos jamás volvieron a ver a sus familiares desde hace años. Pasa que hace años no había anuncios en los que se contaban este tipo de experiencias ni tenían todo el foco mediático que tiene hoy. Y honestamente es mejor tenerlo.

Los números son exactos, pero tienen un lado engañoso y metemos dentro de una cifra a un complejo entramado de realidades y humanidades. Las personas que visitan los foros, por ejemplo, para hablar de migración, quizá manejan al dedillo una estadística y hacen elucubraciones, porque son eso, elucubraciones sobre las razones y causas de la migración, sobre el camino, pero están hablando de los números, de la dura estadística, no están hablando de los seres humanos. Incluso si se fueran acompañando a un migrante estarían contando lo que ven, no lo que sienten o piensan. Se parece a cuando nos aprendemos una fórmula de física, por ejemplo, y resolvemos un ejercicio, pero no comprendemos de fondo qué es lo que está pasando. Quisiera ver (vernos, porque me incluyo) a muchos tomando un bus de madrugada y cruzarnos tres fronteras sin papeles con el miedo (el verdadero, no el que me produce una noticia o un reportaje) de ser interceptados en cualquier momento por una banda o por la policía. Quisiera vernos jugando todo a una sola carta, y en la partida no solo nuestro destino, sino el destino de toda una familia. Les acepto una intelectualización del problema, inútil, por cierto, porque tales intelectualizaciones suelen ser bastante inservibles. Miremos la guerra, por ejemplo, cuánto no hemos dicho sobre ella, ya bastante tinta y papel hemos gastado para que quede solamente en el discurso porque a la hora de la decisión de un conflicto bélico nadie se pone a pensar en lo que dijo tal o cual filósofo, tal o cual sociólogo. El sinsentido del ser humano.

Lo mismo sucede con la migración. ¿De verdad alguien cree que si un hondureño, una hondureña siente que debe irse lo va a detener una hora de debate en radio o en televisión? Pues no, porque para bien o para mal se terminará yendo, con todas las consecuencias personales y nacionales que eso implica. No está mal hacer del fenómeno un hecho intelectual, está mal hacerlo únicamente intelectual y vender que esa es la realidad. Estoy seguro de que los verdaderos expertos en migración, allá en los Estados Unidos, España, Italia o aquí los que volvieron, donde sea, se sonrojan de vergüenza ajena de todo lo que sobre ellos se dice aquí.