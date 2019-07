Columnistas

Si la vida fuera repentinamente generosa y me permitiera la improbable ocasión de invertir, digamos, 500,000 dólares en un negocio en los Estados Unidos, me darían la visa EB-5, el permiso de residencia temporal, la apetecida por tantos “green card”; podría vivir y trabajar allá, sin que la Migra me persiguiera, y si todo va bien, en dos años tendría mi tarjeta permanente.

No importa mi pasaporte hondureño, que no sea un premio Nobel de la Literatura, un laureado científico, un descendiente de la realeza, o un famoso y adinerado cantante o futbolista; lo que vale es el dinero, que pueda comprar una mansión, poderosos carros, consumir por consumir, y tal vez, hasta generar puestos de trabajo.

Pero si prefiero irme a ultramar, pongamos, acomodarme en España; me darían el permiso temporal de residencia si compro una casa por medio millón de euros; o si deposito y mantengo durante cinco años en un banco español una cuenta con un millón de euros; o si invierto, también por un lustro, dos millones de euros en bonos del tesoro.

El problema, el estigma, no es ser extranjero, latino, negro, árabe, inmigrante, sino pobre; lo que deportan no son nombres y apellidos, solo la pobreza. La xenofobia y el racismo alcanzan niveles superlativos cuando el señalado roza la estrechez, precariedad, miseria.

Son desoladoras las imágenes de las anunciadas redadas del presidente Donald Trump: en la foto y de espaldas, un hombre esposado hacia atrás, camina bajo custodia de dos agentes; se adivina por el casco amarillo a un obrero de la construcción, sorprendido en su trabajo, derrotado, resignado.

Hay quienes creen que las cacerías antiinmigrantes no son ciertas, o quienes recuerdan que siempre han existido, pero ahora exhiben una crueldad innecesaria apresándolos como criminales peligrosos, encadenados, y luego encerrándolos en celdas inhumanas, en jaulas.

La filósofa española Adela Cortina le ha puesto nombre: “Aporofobia”, es el rechazo, miedo, odio al pobre. Es la convicción que quien no tiene recursos no aporta nada a la sociedad, por eso se les acusa, descalifica, margina, desprecia; este es el origen de muchos males. Va en contra de la dignidad humana y es excluyente, y como la democracia es inclusiva, no puede haber una sociedad democrática y aporófoba a la vez, como explica la académica.

Ahora es cuando los gobiernos de la región pueden juntar su protesta, su reclamo enérgico, su exigencia de respeto a la condición humana de nuestros emigrantes, a pesar de la soberbia, prepotencia y procacidad del norte; que quede nota para la historia que la dignidad no es patrimonio exclusivo de las naciones prósperas, ser pobre y honorable no es

una contradicción.

Si tuviera un millón de euros me recibirían bien en Londres, Roma, Atenas, Sídney, Miami, y aquí también tendría más amigos, para recordar al poeta Quevedo “poderoso caballero es Don Dinero”.