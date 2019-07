Columnistas

Los pronunciamientos se han puesto de moda, surgen de todos lados y con todos los matices posibles, aunque no deja de haber cierta monotonía en ellos.

Hasta parece que tenemos un vocabulario especializado, una estructura lingüística en la que solo se modifica el complemento directo (perdón, querido lector, por hacerlo volver a sus lecciones de gramática en la secundaria), a los verbos conjugados “repudiamos”, “exigimos”, “condenamos”, “lamentamos”, “exhortamos” y todos los verbos que tengan alguna relación de significado con los enlistados se le agrega el hecho del que se está hablando.

Es por eso por lo que casi ninguno dice nada nuevo e importante, que a la larga es lo esencial de todo texto: la novedad y la trascendencia. Me llama la atención que la palabra pronunciamiento, tal cual la entendemos, no aparece registrada en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), tampoco en otro diccionario que sea referencia en la lengua. Aparece, pero con otros significados que si los forzamos pueden sonarnos más o menos parecidos, pero honestamente no son iguales.

Dada la proliferación de estas breves cartas de desencanto y enojo (porque es lo que son), pienso que próximamente la palabra será registrada.

Tampoco es que urja a los hablantes. Que no esté registrada indica de alguna manera su novedad y su particular pertenencia a esta región. Los pronunciamientos han servido para que las instituciones, movimientos, gremios o cualquier grupo social, incluso un individuo, defina y exprese su posición frente a unos hechos específicos y por eso se refieren siempre a hechos conflictivos.

De fondo lo que hay es un país convulso, o sea, que tanta expresión de posturas no es más que un síntoma de la realidad nacional, y en términos generales está bien que todos hagan pública sus posturas, lo que está mal entonces es Honduras, un país que produce tantos textos de este tipo no puede ir avanzando bien. Porque si de verdad es imperativo hacerlo, sobre todo en los términos en los que se realizan, es que la situación es digna de lamentar.

Puede pasar que frente a los hechos cada uno emita su pronunciamiento (como creemos que corresponde) y con eso haya cumplido su labor social y mantenga sus compostura moral. Puede funcionar como un lavado de conciencia, un “ya hice mi parte, ya cumplí con pronunciarme en contra de lo que está mal”. Es, digamos, una manera de generar buena opinión pública. Que estén de moda es un problema porque quizá no se redacten con el espíritu con el que se hacía inicialmente, sino que más bien se hacen “porque hay que hacerlo”, “porque es lo políticamente correcto”.

Los pronunciamientos también han incrementado en la medida en la que las luchas políticas se han intensificado, si me tocara definir en un diccionario enciclopédico la palabra, diría que el pronunciamiento a veces es utilizado como instrumento de persuasión política, es decir, que su función inicial de posicionamiento y en cierta medida de denuncia queda en segundo plano porque intenta a veces con su discurso no solo posicionarse frente a un hecho, sino influir en la postura del otro.

Por último, si se los analiza, la mayoría evidencian la falta de agudeza en el análisis político y social de parte de algunos grupos, que quieren reducir a una oración simple la subordinación al caos que tenemos como país.