Columnistas

Los hospitales ya no dan abasto, se improvisan salas, se reportan 49 muertes, es el dengue, enfermedad producida por el zancudo Aedes aegypti que -según reportes de la prensa nacional- nos está ganando la batalla, la enfermedad pareciera común en la región centroamericana, pero Honduras tiene el primer lugar por el número de enfermos y fallecidos, el problema se ve agravado porque en el país se agota la sustancia denominada larvicida que sirve para atacar las larvas del zancudo transmisor, 80 máquinas termonebulizadoras están en mal estado y no existe personal calificado para su uso.

En este problema, ni sumados todos los casos de los países latinoamericanos superan la gravedad por la cual atraviesa Honduras. La esperanza de vida es de 72.67, seguido de Belice y Haití en el continente americano, al final todos los indicadores sociales señalados se traducen en una menor esperanza de vida y una disminuida calidad de vida que tenemos que pagar los hondureños por los altos niveles de pobreza, resultado de las malas políticas públicas desarrolladas en el país.

Según estimaciones publicadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Honduras 24 de cada mil niños nacidos vivos no llegan a cumplir su primer año de vida. Las muertes son ocasionadas por causas que se pueden evitar o tratar, como complicaciones durante el parto, neumonía, diarrea, sepsis neonatal y paludismo.

Para la Cepal, Honduras es uno de los países que en los últimos años ha aumentado el número de personas migrantes. Quizás las caravanas que salen del país hacia Estados Unidos sean la expresión más elocuente de ese drama humano de ver a niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad viajando por el inhóspito camino hacia un destino incierto que le depara la ruta hacia Estados Unido. Lo que ocurre en este tema puede considerarse como una crisis humanitaria.

Hasta en un tema que hasta ahora parecía no importante para los organismos internacionales, me refiero a las muertes por accidentes de tránsito, Honduras no ha logrado reducir el número de víctimas por accidentes automovilísticos, según el compromiso con las Naciones Unidas (ONU). El país se cuenta entre los tres más desiguales del mundo, esto de acuerdo a datos proporcionados por el Banco Mundial, la nación tiene un 64.5% de la población en situación de pobreza y un 42.6% en extrema pobreza (menos de 2.5 dólares al día). Al finalizar este año, 2019, Honduras tendrá unos 110 mil nuevos pobres. La pobreza es lo que más crece en el país. Transparencia Internacional ha calificado a Honduras, por el nivel de percepción que se tiene, como una de las naciones más corruptas de la región. Esto explica, en parte, el pobre ejercicio de la democracia y las condiciones deprimentes en que vive la población. La corrupción drena recursos públicos para enriquecer a unos pocos, que son los que tienen el control político de la nación. El papa Francisco ha calificado la corrupción como una enfermedad, yo diría enfermedad terminal.