Los conmovemos desconcertados cada tantas semanas, cuando un nuevo parricidio frecuenta las noticias: hijo mata a su padre, hermano a hermano, hombre a su esposa; y los casos se van por ahí, diluyéndose entre la tragedia general, sin ánimos de buscar las razones, y menos, las soluciones.

Sabemos que nuestra sociedad rota hace tiempo perdió el respeto por la vida. Vivir y morir en Honduras es tan arbitrario que nos redujo al descrédito como nación más violenta del mundo; y aunque las cifras de muertes bajaron notablemente, todavía son altas, y falta vencer la percepción de fatalidad, que siempre perdura más.

Buscando razones hay quienes piensan que falta la Educación Cívica, la que teníamos en las escuelas, aburrida, que solo nos enseñaban himnos y devoción por la Bandera, el Escudo, que al final son emblemas nada más, que llevaron a otros pueblos a bruscos nacionalismos, chauvinismos y xenofobia; faltaba poner al ser humano en el centro, como fin esencial.

Otros opinan que a los criminales les falta Dios en sus corazones: eso es raro en una nación que parece de las más religiosas del mundo, con una cantidad impresionante de iglesias y la asistencia abrumadora los fines de semana. Pero hay quienes no entienden ni respetan el mensaje.

Está en el lenguaje de los políticos, que cada dos por tres mencionan a Dios; en los futbolistas que se persignan y oran en los partidos; en los programas de la radio y la tele; en las vallas de carreteras y en las pegatinas de los carros. No hay institución, organización o persona que tenga más difusión que el cristianismo.

Claro está, no hablamos de los criminales que pertenecen a organizaciones cuya esencia es la comisión de delitos. Nos referimos al ciudadano común, que en un irracional impulso de ira, celos o resentimiento, mata adrede a un familiar, por el que en teoría y en otro momento, habría dado la vida.

Aparte de los principios de la fe y la educación cívica, otras sociedades, que viven más o menos en paz, le apostaron a los Valores Ciudadanos (en mayúscula para que se note) que ni siquiera necesitan explicación: responsabilidad, respeto, honestidad, cooperación, solidaridad, tolerancia, orden, humildad, lealtad, puntualidad, compromiso, justicia, transparencia, participación ciudadana, autodeterminación.

Sí, ya sé que estoy pidiendo demasiado, pero si decidiéramos cada día practicar unos cuantos, de los quince, digamos diez. Estoy seguro, convencido, de que nuestro país tendría menos muertos, más confianza, y prosperidad, pues una cosa lleva a la otra; quizás la felicidad no sería un bien escaso.

Tendría que ser un ejercicio de todos; pero esto no llegará a la población de la nada, en el polvo cósmico, hay que enseñarlo, promoverlo; una campaña en los medios de los que tienen voz pública en la política, ciencias, artes, gremios, deportes, pero no solo con campañas, también con el ejemplo. Me espero sentado.