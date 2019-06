Columnistas

Honduras, patria nuestra está ahogándose en el albañal que han hecho los corruptos, malos políticos, narcotraficantes, grupos antisociales que anegando la moral, la ética, la honradez, han hecho de esta patria una miseria de nación.

Y es que todo el pueblo está hasta el hartazgo de tanta insolencia que hacen los políticos de turno y de los desmanes arrastrados desde el pasado, Honduras se jodió desde que estos “patriotas” llegaron al poder porque empezaron a repartirse los poderes del Estado, que la Corte le pertenece a los “cachos”, que la Secretaría de Salud a fulano de tal que pondrá sus activistas, que deberemos gobernar bipartitamente, que se hará la comisión para que investigue el saqueo de la Conadi, que la Conadi nadie la saqueó porque todo el dinero se entregó en préstamos que nadie puede pagar y porque el billete es contraparte extranjera.

Que vendimos la patria a los gringos al permitir bases militares en Palmerola, Jamastrán, El Aguacate, Mocorón, que la patria no puede tener personas con pensamiento marxista, que deberemos aplicar la doctrina de Seguridad Nacional y la doctrina de baja intensidad, y los ejércitos extranjeros deberán venir a entrenar a Trujillo porque tiene playas bellas y ellos pueden recrearse después de las capacitaciones.

Y se revolvió el Colegio Médico exigiendo su estatuto, se revolvieron los profes exigiendo su estatuto y todo mundo exigía estatuto, y quebraron el Inprema, saqueado por políticos y dirigentes magisteriales, la educación se volvió un caos, manifestación tras manifestación, tomas de carreteras, destrucción de propiedades, país anarquizado.

Nos hicieron más pobres, la devaluación zampada por la argolla callejista del Monarca con el neoliberalismo a la nación hizo más ricos a los ricos y los pobres convertidos en miserables, comenzó a caer en giro en espiral la economía hondureña, los trancazos a las órdenes del día, la venta de las empresas estatales, los contratos leoninos por generación de energía han hecho perjuicios que tenemos embargados a los hijos de los nietos. Y todo se volvió negro, las tasas de desempleo comenzaron a dispararse, la migración llegó a ser un fenómeno silencioso, se comentaba que “hay coyotes que te llevan hasta donde quieras y te tienen empleo seguro, podrás tener ‘the green card y el Sociality Security’”, y las desbandadas de migrantes comenzaron desde el área rural y los campos fueron quedando sin que nadie los arara, el ganado sucumbió porque nadie lo cuidaba, los niños se iban solos y solo eran estadísticas: se fueron tantos, las divisas se han incrementado; “que bien para el país que pasa calamidades económicas”, y a nadie le importaba.

La exclusión pasó su factura, conformaron maras que empezaron a disputar territorios, asesinarse entre ellos y a exigir el impuesto denominado de guerra, sumado a ello las grandes cantidades de polvo blanco donde en gobiernos de “cheles” y “cachos” permitían el aterrizaje de avionetas que caían como Pedro en su casa, que la valija de millones de dólares en el avión aparcado en Toncontín y no se sabía para quién era, y el polvo se extendió como tormenta de arena sobre la faz de nuestra nación y políticos, militares, empresarios, el lumpen proletariado, clase media empezaron a oler por sus fosas nasales el polvo maldito y el billete verde empezó a corroer a los involucrados que podían comprar todos los lujos habidos y por haber, siendo teñida nuestra nación con el rojo de la sangre derramada por nuestros jóvenes al hacerles el ajuste de cuentas.

Y los hospitales saqueados, los mismos que ahora exigen reformas han tenido el control de la Secretaría de Salud porque médicos ineptos para dirigir los destinos de la salud no pudieron darles un viraje diferente a las formas de hacer la salud, todo el tiempo es y ha sido salud curativa, la salud preventiva solo es una utopía cacaraqueada para fines políticos. Se exige el medicamento servido en las ventanillas, muchas veces lo tienen, pero lo niegan o toman las recetas y solo dan el 50% de lo recetado y lo demás se entrega en el trasiego de medicamentos que son vendidos por bandas que comercian con los medicamentos adquiridos fraudulentamente.

Las escuelas están dañadas, los alumnos sentados en bloques de concreto, piedra o parados recibiendo el pan del saber, y la famosa merienda escolar no llega, niños desnutridos, hambrientos, enfermos reciben si asisten a recibir aún una educación escolástica.

Que desean hacer cambios de estructuras tanto en educación y salud es el rugir del pueblo, y, ¿los demás programas del Estado no necesitan reformas también? Para empezar se necesita que no se viole la ley y que se aplique la ley. Honduras, Honduras, tus hijos te están destruyendo, no quieren dialogar, quieren la destrucción porque les da placer ver arder los contenedores de la transnacional y todo mundo quiere visa para USA y queman su visado. Lo primero era la reconquista de sus derechos que habían perdido por sus desidias de no dar clases, de vivir en el relajo y hoy condicionan al gobierno que viola las leyes impunemente y éste con qué moral puede pedir orden si ellos mismos son los que vienen provocando estos desmanes de la clase política; “si el grande lo hace, por qué no los pequeños”. Queremos que Honduras crezca; traigan inversión extranjera, generen empleos, den seguridad social al pueblo, que existan medicamentos para todas las morbilidades y que sean gratuitas, que el médico te trate con respeto, que la consulta privada esté al alcance del pueblo, porque la población demandante de servicios especializados es inmensa y solo un pequeño grupo de estos son quienes adquieren pingües ganancias, que se construyan nuevos centros de salud, que exista la salud preventiva, que las centenas de médicos desempleados lleguen a emplearse y sean mandados a los pueblos más recónditos del país, que se baje la mora de atención, la mora quirúrgica llegue a sus niveles más bajos, que los ancianos tengan calidad de vida al tener servicios médicos oportunamente.

Nos quejamos como magdalenas porque la Iglesia nos dio una jalonada de orejas al gritar “Basta ya”, los políticos nos roban la vida y apenas exclamamos, estamos en una actitud de conformismo extremo, hacen y deshacen con nosotros, no importamos porque lo importante es que la clase política y empresarial sigan haciéndose cada día más ricas y jodiéndonos, lo demás llegará por añadidura. Es imperativo decir: ya basta.