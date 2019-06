Columnistas

El Papa Francisco sigue sorprendiendo al mundo católico y no católico, con sus inéditas y audaces iniciativas que han caracterizado su gestión pontificia. Son muchos los eventos eclesiales sin precedentes que muestran su genuino interés por abordar con amplitud temas de gran relevancia para la humanidad, entre ellos: la familia, la ecología integral, los jóvenes, la crisis climática y una Iglesia “pobre para los pobres”.

Ahora, el Papa Francisco plantea que para evitar el suicidio de la humanidad se deberá pensar en la pronta adopción de un nuevo modelo de desarrollo económico a nivel mundial, que sea más justo, inclusivo y sostenible. Durante las últimas cuatro décadas, los países en vías de desarrollo transitan en medio de una creciente incertidumbre en el escenario económico, social y ambiental. La pobreza es una manifestación extrema de las múltiples facetas de la desigualdad social.

La iniciativa papal se propone delinear un modelo de desarrollo que permita revertir las acuciantes situaciones socioeconómicas y medioambientales que encaran hoy en día millones de personas, como el incremento de la pobreza; el aumento del desempleo; las desigualdades económicas; la desintegración del orden social; el aumento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana; el acentuado deterioro del medio ambiente; el deterioro progresivo de la calidad de vida y las masivas migraciones de los jóvenes, entre otros.

Cabe señalar que no se trata de impedir el progreso tecnológico e industrial, sino practicar un modelo compatible con la vida humana y la sostenibilidad planetaria. Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Y por eso, frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también en detener un poco la marcha, en poner algunos límites racionales.

La propuesta papal tendrá como sus artífices a los jóvenes economistas, emprendedores y emprendedoras provenientes de todo el mundo y será un selecto equipo de connotados expertos y académicos en ciencias económicas, como el reconocido Premio Nobel de Economía (2001) Joseph Stiglitz, el Presidente del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico, Robert Johnson, y la fundación pontificia Scholas Occurrentes, quienes guiarán el trabajo de estos jóvenes.

La ciudad de Asís, Italia, será la sede del evento de alcance mundial titulado "Economía de Francisco" a celebrarse del 26 al 28 de marzo de 2020, con el objetivo de apoyar una economía cristianamente inspirada. ¿Por qué la ciudad de Asís será la sede del evento? El nombre de “Economía de Francisco”, se refiere claramente a San Francisco de Asís y al Evangelio que él vivió en total coherencia en el ámbito económico y social.

Los franciscanos fueron los primeros que se ocuparon de las cuestiones económicas. Fue así, que se crearon los primeros bancos populares y los Montes de Piedad, convirtiéndose en auténticos predecesores del moderno microcrédito.

Los Montes de Piedad atendían las demandas de las clases sociales más necesitadas de protección, a través de la concesión de préstamos gratuitos sin interés, garantizados con alhajas y ropas, e intentando con ello suavizar los abusos de la usura.

La invitación del Papa Francisco a los jóvenes economistas es un acontecimiento que marca el comienzo de una etapa histórica, porque une dos grandes temas y pasiones del pontífice: su prioridad por los jóvenes y su solicitud por una economía distinta. Este evento representa para el Papa Francisco la consolidación de un pacto para cambiar la economía actual, dar un alma a la economía del mañana y una esperanza para los derechos de las generaciones futuras, para la acogida de la vida, para la justicia social, para la dignidad de los trabajadores y para salvaguardar nuestro planeta.

Quinientos jóvenes de todo el mundo, la mitad emprendedores y la otra mitad economistas participarán en este evento. El Papa se propone establecer una alianza con los futuros líderes mundiales, ya que ellos tienen un punto de vista muy distinto 8acerca de temas tales como la economía y el medio ambiente, la pobreza y la dignidad humana, el respeto por la naturaleza y el desarrollo sostenible. Son estos jóvenes quienes actualmente lideran empresas innovadoras y quienes transformarán sus ideas y teorías en políticas económicas y en visiones del mundo.

Los indicadores sociales señalan que el 10% más rico de la población mundial tiene el 50% de la riqueza del planeta, mientras que el 50% más pobre de los seres humanos cuenta con tan sólo el 2% de la riqueza. Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, en quienes se concentra la pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de tres dólares al año en casi un cuarto de siglo (menos de un centavo de dólar al año).

¡Sin mejoras en la economía la humanidad va a suicidio! En síntesis, el Papa hace un llamado a contribuir al cambio global para que la economía incluya y no excluya, dé vida y no mate al hombre, humanice y no deshumanice, cuide la creación y no la despoja.

El modelo económico actual está orientado solo al beneficio y basado en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado. Las potencias económicas siguen justificando el actual sistema mundial, en el que prevalecen la especulación y la búsqueda de ingresos financieros, que tiende a ignorar todos los contextos y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente.

Urge profundizar las discusiones sobre las cuestiones sociales y los cambios que genera la globalización en las sociedades, así como pensar en ideas concretas sobre lo que deberíamos hacer para que la tecnología y los mercados estén al servicio de la humanidad y no al revés.