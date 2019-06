Columnistas

En más de medio siglo de observar responsablemente el acontecer político del país; en los años cincuenta, como adolescente, los cuentos políticos posdictadura y los de los gobiernos sucesivos.

En los años sesenta, ligado a una institución de cooperación externa y en los años 1970, como dirigente estudiantil universitario bregando en aquellos años con las revueltas y transformaciones en el Alma Máter, huelgas nacionales, exiliados políticos, encarcelados y uno que otro desaparecido o difunto.

Estas vivencias me dieron suficientes recursos para discernir, con juicio sano y objetivo, sobre los caminos que ha escogido el pueblo para resolver sus problemas cotidianos; pero, sobre todo, para reivindicar sus derechos cuando estos se han pretendido conculcar por autoridades o cuando su salud, su educación y su seguridad se ven amenazadas por políticas erráticas. Lo que estamos viviendo hoy no es nuevo, los problemas que asolan al país son crónicos.

Lo que sí es nuevo es la intensidad en la lucha, pero con el grave peligro que surge de una aparente falta de voluntad para resolver oportunamente las discrepancias de fondo por la vía de la razón; para respetar a los que no concuerdan con nuestra forma de pensar; para frenar la virulencia provocada por la infiltración anárquica con acciones violentas huérfanas de todo objetivo patriótico.

Ahora es mayor la vulnerabilidad creciente de las masas para dejarse impresionar y acuerpar posiciones de los “líderes de barro” que hoy son estrellas fugaces y mañana por la mañana ya han desaparecido del firmamento hondureño; sin dejar huella positiva alguna y sin haber alumbrado jamás el tortuoso camino de este viacrucis que vivimos; antes bien, demasiados, se han propuesto estar “en contra de los que estén a favor” y “a favor de los que estén en contra”.

Los pocos logros que, en materia de convivencia pacífica y concertación patriótica, para desenredar entuertos, se lograron en el reciente pasado, mediante el intercambio respetuoso de ideas, entre partes que se suponían irreconciliables, parecen haberse lamentablemente diluido.

Algo sí es cierto, SÍ se ha podido, pero ello ha sido posible solo cuando ha existido una gran dosis de inteligencia mezclado con una férrea voluntad de encontrar caminos y metas de solución. El momento que estamos viviendo es más que crítico; no tanto por el perjuicio que provocan las llantas incendiadas, los vidrios rotos y las muchedumbres desenfrenadas supuestamente saciando su hambre como, si agenciándose un televisor de cincuenta pulgadas, en un local asaltado, pudiesen saciar el hambre de sus hijos, o si llevándose una licuadora de veinte tazas pudiesen mitigar el dengue o la desnutrición que éstos padecen. No nos equivoquemos, los problemas de Honduras son complejos y crecientes.

El pueblo necesita urgentemente ingresos permanentes; no dádivas de “pan para hoy y hambre para mañana”, requiere transformaciones concretas, no demagogías destructivas. La pobreza cubierta con harapos de miseria no se va a combatir a pedradas en los corredores del molote. Cada paralización de la economía es una hemorragia que se provoca en la vida del país y su daño es irreversible.

Por blanquillos o por candelas; por la fuerza de la razón o la razón de la fuerza estamos obligados todos, gobernantes y gobernados a entendernos sin testarudeces, sin pulsos estúpidos; todo por el futuro de nuestros hijos y los hijos de ellos.

Cada quien debe medir su imagen, su simpatía frente al pueblo, y si el resultado le es adverso, lo prudente, lo honesto, lo moral y lo patriótico es hacerse a un lado y que la inteligencia recupere el imperio de las calles y los buenos tomen las riendas de la nación.