De la misma manera en que Bukele se posicionó en el deseo democrático de los salvadoreños y se hizo dueño se su silla presidencial, es como ha comenzado su gobierno, desde los social media y haciéndose ver como un verdadero rockstar de la política.

Su manera de comunicarse con el pueblo, no sé si de gobernar, pero sí de comunicarse, ha puesto en jaque a los más oficialistas y protocolarios, quienes aseguran que las redes sociales no son el medio para gestionar las acciones de un

gobierno ejecutivo.

Se les olvida quizá que Bukele es publicista. Dudo mucho que sea tan inocente como para creer que es el medio adecuado para hacer los comunicados oficiales de su gobierno. La lluvia de tuits que ha hecho caer sobre el pueblo salvadoreño no es más que una manera de hacer tiempo, de manejar su imagen y su aceptación aun estando en la silla presidencial, pues lo necesita para poder comenzar a cumplir lo que ha propuesto en el plan con el que ha convencido al pueblo salvadoreño. Incluso, resalta la manera impersonal en la que redacta sus mensajes, se ordena, cuida el detalle de no parecer impositivo, pero a la vez tener suficiente fuerza en su mandato, detalles que por supuesto un publicista no olvidaría. No es el primer presidente en Latinoamérica con aires de estrella de rock, a su manera también lo era el expresidente uruguayo José Mujica. Siguió viviendo en la misma casa humilde de siempre, conduciendo el mismo auto y genera un discurso que gustaba sobre todo al resto de América, no siempre en Uruguay, porque sabemos que las fuerzas opositoras siempre ejercen una fuerte manipulación mediática sobre las personas, ya que el objetivo de la mayoría de los partidos políticos no es la búsqueda del bienestar de los ciudadanos sino posicionarse en el poder. La pregunta es: ¿se copiará el estilo de Bukele, tanto para ganar como para mantener la imagen en el poder en el resto de América? ¿Tendremos, los que aún no lo tenemos, nuestro propio Bukele? No me refiero a la manera de gobernar, aún desconocemos los caminos que conducirán su gobierno, y los verdaderos resultados que tendrá, ya no a nivel de mayor o menor popularidad, sino de resultados para los ciudadanos en el diario vivir, que es al fin y al cabo lo único que debe importar de cualquier gobierno. Opino que el resultado ha sido tan efectivo que no tardarán en aparecer estas figuras, incluso en Honduras. ¿Conviene? A la democracia le conviene que haya cada vez más diversidad, nuevas ideas, nuevas opciones. A los países no sé si tanto, ¿cómo es posible que algo favorezca a la democracia, pero no necesariamente a los países? Lo explico. Cuando aparecen figuras demasiado atrayentes y potentes y se tiene un pueblo voluble y emocional, como el que tenemos en Honduras y creo que en prácticamente toda la región y el continente es muy peligroso. Esta combinación le puede dar demasiado poder al político y distraer a toda una población. En otras palabras, el juego democrático con este tipo de políticos a lo rockstar se vuelve mucho más arriesgado, porque por una parte les permite a ciudadanos con muy buenas intenciones y admirables capacidades posicionarse al frente de la política y de la dirección de un país, pero por otra, le permite aprovecharse a otros, no tan bien intencionados, de la sensibilidad mediática y dominar la voluntad del pueblo a sus anchas.