Acompañar a mi madre a comprar en el mercado ha sido una de las mejores “escuelas” que he tenido. En el aula de clases te enseñaban a sumar, restar y todas las operaciones básicas, aprendías cómo crecían las plantas desde la insignificante semilla hasta el hermoso fruto, estudiabas los nombres y producción de regiones del país que no conocías.

Pero era el mercado donde toda esa información tenía sentido, incluyendo las lecciones de

moral y cívica.

Escucharla regatear por el precio de las verduras con las vendedoras -después de haberles saludado con la familiaridad del trato frecuente- me hacía comprender la importancia de la aritmética y la empatía. Las vendedoras y ella compartían el mismo conocimiento, pero cada una lo hacía valer para distinto objetivo: sujetarse a un presupuesto y mantener su margen de ganancia, respectivamente. La finalidad, en ambas partes, era suplir las necesidades de sus propias familias. Si había sensatez suficiente sus bolsillos serían recompensados y habría comida en la mesa de sus propios críos. Era una estrategia ganar-ganar intuitiva tan efectiva que mi madre solo compraba a dos o tres mujeres en el mercado y casi siempre retornaba satisfecha a casa… y a los mismos puestos de venta. De “chascada”, yo abrevaba de estas lecciones

útiles para la vida

Si bien se dialoga, negocia, pacta y acuerda por doquier todos los días desde que el ser humano se irguió sobre sus cuartos traseros, desde hace un buen tiempo los conceptos de diálogo, negociación, pactos y acuerdos han caído en descrédito entre nosotros los catrachos. Preguntarse por qué no es ocioso: el abuso de su uso para denominar ejercicios que no son tales ha contribuido a un “bastardeo” de estas expresiones que en nada ha contribuido a la mejor comprensión del conjunto de habilidades y conocimientos útiles para buscar la solución no violenta a un conflicto,

problema o malentendido.

Convocar a conversaciones en momentos inoportunos, entre participantes que no-se-reconocen entre sí, con apresurados convidados de piedra, en lugares inapropiados o (des)provistos de simbolismo, con “listas de compra” imposibles de satisfacer, en medio de zancadillas, insultos y posturas que van desde el flautista de Hamelín, a poses de Caperucita y el Lobo y actitudes de “ocho con yo”, en los que a veces se adoptan resoluciones que nadie cumple ni hace cumplir, han dado lugar a una profusión de diálogos “a tontas y a locas” que de haber dominado las mesas en 1924, 1957, 1985 y 2011 habrían impedido al país superar sus más complejas crisis políticas.

En la compra de verduras en el mercado y en las negociaciones de los grandes temas nacionales no se puede andar “dialoqueando”: eso solo garantiza “juegos de suma cero” en las que alguien siempre queda “jodido” y con las manos vacías.