Felicito a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés por su postura en relación con la problemática en los sectores de salud y educación. En un comunicado reciente amplían la visión y colocan en un adecuado contexto las circunstancias actuales de nuestro país. La pobreza imperante se debe en buena parte a la corrupción.

Sin embargo, este no es el único problema. La ausencia de medicinas, las condiciones precarias en los centros de salud, la falta de escuelas y de maestros no se deben al déficit de recursos. Estas carencias muestran, en un pequeño porcentaje, otras deficiencias más profundas que de no corregirse ahora continuarán acentuando los conflictos.

Nunca me ha parecido correcto acentuar los problemas. Tampoco soy amigo de las visiones apocalípticas que buscan infundir miedo como herramienta de manipulación. Sin embargo, a veces, es conveniente cuantificar con realismo las deficiencias para darse cuenta que es urgente reaccionar. La raíz de nuestro atraso no es principalmente económico sino cultural. La falta de justicia, de transparencia y el clientelismo son la marca indeleble de los países más atrasados del mundo. La dificultad no son los problemas, existen en todas las partes del mundo, sino la incapacidad para detectarlos, reconocerlos y, sobre todo,

para enmendarlos.

Para cuantificar nuestra situación actual bastaría con hacer un recorrido por los indicadores deficitarios de desarrollo social. Se nos coloca entre los últimos países del mundo en condiciones de vida. Tuve acceso a un estudio reciente en el cual se mencionaba, por ejemplo, que en una comunidad de Francisco Morazán, el sesenta por ciento de las personas en edad económicamente activa no disponían de un empleo. En otro estudio con jóvenes entre 18 y 35 años, se menciona que el diecisiete por ciento de esta población no estudia ni trabaja. Y el cincuenta y un por ciento estaba dispuesta a emigrar a otro país si tuviera las condiciones para hacerlo. Casos como el del Seguro Social, el déficit alarmante de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o la falta de transparencia en la administración de la Tasa de Seguridad, por no mencionar la desconfianza provocada por supuestos vínculos con el narcotráfico, dejan en evidencia que pareciera inexistente la voluntad o la capacidad para encontrar soluciones. Con tristeza deberíamos reconocer que la perpetuación de nuestras carencias se deben a unas autoridades y una clase política en decadencia, sin creatividad y afecta a buscar su provecho personal por encima del bien común. Obviamente no podemos generalizar, sin embargo es difícil encontrar liderazgos disidentes que planteen una luz de esperanza a la situación actual. Nos urge encontrar espacios de diálogo que generen confianza, con los actores más idóneos. Depongamos las posturas intransigentes y altaneras. Hace falta una nueva política que vea en las dificultades la oportunidad de edificar un proyecto común de país. A este propósito me parece especialmente oportuno el llamado del la Cámara de Comercio: “Es momento que todos reflexionemos y que unidos resolvamos los problemas nacionales desde su raíz declinando intereses particulares o individuales”.