Estremecimiento. Ningún sector está en paz. Sin entender quién tiene la razón, dicen favorecer al pueblo, de uno y de otro lado, no lo hacen y la sinrazón prevalece. Tomadores de decisiones nacionales no analizan cada paso que dan, obligación que soslayan. Aquellos dos decretos aprobados con el conque de reformar los sectores salud y educación, eran innecesarios. La legislación nacional atinente permite hacer reformas sin inquietar como lo hacen y sin dar pretextos a los que no se quieren ni a sí mismos. Al final han resultado unas gotitas más de gasolina al ambiente pirómano que nos destruye. Si solo son gotitas las que se necesitan para encender y avivar el fuego. Las comisiones interventoras ad hoc, eran, son necesarias. Es irrelevante si les son simpáticos o no a los vigilados. Son gente decente que aceptó incomodarse para ayudarnos. No son ni ladrones ni haraganes. ¿Qué querían? Es cierto que la mayoría de médicos y maestros realizan un verdadero apostolado, pero quien no sabe de la pésima atención a sus obligaciones que realizan algunos. Del trato diferenciado en los hospitales públicos y en las clínicas privadas. Del latrocinio institucional. Maestros con carga de 24 horas diarias en dos ciudades. Y todo en detrimento de la población más oprimida. Lo que más apena es la falta de discernimiento: como son seguidos seudolíderes, de uno y otro lado, logran ocultar sus protervos intereses. Eso sí es injusto. En nadie pueden confiar porque ellos mismos son inconfiables, “por su condición juzga el león”. Hay muchos no pocos ciudadanos honorables dispuestos a terciar en este conflicto. De ambos lados, tienen que ceder y dialogar para concluir este desafuero. ¡Dejen de gotear gasolina! ¿Cómo se les ocurre otorgar sin transparencia semejantes contratos para la tarjeta de identidad y la ampliación de Palmerola? ¿Cómo se les ocurre? Pueden tener la justificación, pero debe conocerse antes de tomar las decisiones. ¿Otras gotitas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que todo explote?