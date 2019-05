Columnistas

La Sigualepa”, nombre curioso con que Mario Ardón Mejía pretitula sus “Estudios sobre cultura popular tradicional aplicada” y que da a luz en bella edición, pulcro esmero editorial, en 2017. Obra de grato formato (11x8.5 pulgadas) dedicada a dos realmente grandes de nuestra cultura, Leticia de Oyuela y Ramón Oquelí, de queridísima y respetada memoria.

El libro es, tanto metodológicamente como en consignados de investigación, admirable. Compendia artículos y ensayos escritos por Ardón durante 25 años y que comprenden estudios, indagaciones y reflexiones sobre la raíz misma de la cultura comunal, cual es el tejido no siempre unitario, por lo menos base, de la identidad colectiva, en torno a los que factura un valioso esfuerzo de sistematización, que es decir de teorización, de modo que la exégesis permita ir abordando, bordeando y bordando el perfil de la siempre delicada materia de la psiquis nacional. La interdisciplina se refleja en las secciones del libro: qué es cultura popular, sus manifestaciones en lo material, lo social y lo espiritual, cultura popular aplicada (incluye agroecología) y los métodos para su investigación y progreso. Faltan páginas para ensalzar esta obra maestra.

Quiero anunciar que tras décadas de bucear en la narrativa hondureña, admirando sus lúcidas figuras, olvidando otras, he encontrado una pluma exquisita bajo la firma de José Raúl López (1970), profesor de Letras en UNAH-VS. Dado que su formación académica es sencilla (licenciatura), los méritos que deseo subrayar es obvio que provienen de su directo talento, particularmente en la novela “Alguien dibuja una sombra”, que ganó (2014) el premio “Mario Monteforte Toledo” de Guatemala.

Mario Gallardo destaca en el prólogo que López supera “la relación (o relato) servil” y hace “una propuesta que pasa más por lo estético que por el reflejo socializante”, frase que casi toca la profundidad del ingenio de López pues lo que brilla en este texto no es el argumento o trama ––predecible si tienes imaginación ––, ni el estilo o armazón de lo narrado sino lo que activa la atención y que es la estructura lógica, la retórica mental con que López teje el texto.

En efecto, su descripción (para citar sólo un componente) fluye recta al final de la cláusula, pero cuando creemos asirla se pasma, detiene o cambia de ruta. Ejemplos: “Es la mañana de un domingo bien situado entre las paredes del cuarto y acabo de salir del encantamiento de la noche” (…) “¿será que la borrachera de la noche anterior no se ha realizado todavía?”, “ayer puede ser la semana que viene”, donde la contrapropuesta irregulariza la habitual narración esperada y el sol no reside en la atmósfera sino untado a la pared, no es que la noche se va sino que uno sale de ella, la borrachera está por empezar cuando ya concluyó, mañana es ayer… ¿Se comprende? Es la arquitectura cerebral privilegiada de un autor que si no se banaliza o lo banalizan, si supera la prisa por publicar y dedica mejor ese espacio a reflexionar sobre el oscuro encanto de la literatura ––que no es maquilar a Villoro y Murakami o producir ciencia ficción sino sembrar los pies en el sorpresivo barro untoso, hediondo y auténtico de la propia realidad–– heredaremos a un excepcional escritor.