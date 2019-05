Columnistas

Comemos un huevo entre tres personas, mi hermanito, la persona que nos cuida y yo, esto cuando tenemos huevos, normalmente comemos tortillas con sal los tres tiempos de comida, todos los días”. Este es el testimonio de una niña miembro de una familia anónima, muriendo de hambre en la aldea El Junquillo, del municipio de Nacaome. Relatan estos humildes compatriotas que por su aldea pasan los políticos en sus carros repletos de bolsas solidarias, o bolsas con alimentos, pero a ellos no les regalan porque no los conocen y no están en política. Realmente provocan rabia y repudio estos líderes y dirigentes políticos de Nacaome y de toda nuestra nación.

Este escenario real de vida lo encontramos con mucha frecuencia en el área rural y urbana de Honduras, manifiesta es la pobreza extrema, la miseria, el hambre y muerte, de muy lejos pasa o nunca pasa la asistencia social para auxiliar a nuestros compatriotas, trabajar con ellos hasta elevar su autoestima y puedan valerse por sí mismos.

Me pregunto, ¿dónde están los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Unión Europea y de países amigos destinados para la “Vida Mejor”? Mientras dichos recursos económicos sean manejados por el actual gobierno no tendrán la eficacia, se perderán perversamente en el camino.

En el tema de la agricultura, el caso Pandora y otros, a causa de la corrupción, los recursos no llegaron a los productores agrícolas y familias rurales, dichos fondos fueron desviados para engrosar cuentas de particulares y para campañas políticas, evitando la inversión en el campo y el desarrollo agrícola.

Igualmente, no se pudo, hasta el día de hoy, elaborar el Censo Agropecuario, los fondos para ese fin también fueron desviados para enriquecimiento personal y campaña política. El Censo Agropecuario es una herramienta valiosa para evaluar la verdadera situación de este sector en el país y, por ende, sumamente importante para la toma de decisiones.

En nuestra nación, una gran cantidad de fondos han sido robados o desviados hacia otros fines ajenos a este noble propósito, lo que ha venido a agudizar la existente crisis agrícola y rural en nuestro país.

Son varias las causas de la crisis agrícola, del hambre y la miseria en Honduras: a la corrupción se suman el personal deficiente e incapaz en todos los niveles ejecutivos de las instituciones público-privadas comprometidas en el tema agrícola; debilidad institucional; limitaciones fiscales; costos de producción elevados y sin control; pesos y medidas sin control; altos costos de la energía eléctrica y de los combustibles; discontinuidad de políticas de Estado, falta de modernidad y asociatividad; la eficiencia productiva no ha sido compartida horizontalmente; poca o ninguna inversión en la investigación agrícola y nula extensión agrícola o asistencia técnica; créditos inoportunos; bajos precios de los productos agrícolas; inseguridad ciudadana, alimentaria, financiera y jurídica; el cambio climático; reitero, la corrupción permisiva le da el tiro de gracia a cualquier actividad productiva agrícola legal.

En cuanto a solución a esta grave crisis, lo esencial es el combate y erradicación de la corrupción, porque, de qué vale destinar fondos para el desarrollo agrícola si los mismos se extravían en el camino. Cada lempira desviado quita la oportunidad de ser feliz a una familia rural o a la familia de un productor agrícola.

Da coraje ver cómo los miembros de la industria de la corrupción, con sus políticas y estrategias, recaudan grandes sumas de dinero, acumulan bienes muebles e inmuebles, logran sanear sus productos y los exhiben como verdaderos trofeos, premio a sus astucias; y, mientras el 75% de la población hondureña es pobre y de estos, el 28% es indigente, pasan aprietos para pagar la renta, alimentar, educar, vestir, medicar y sin techo, estos pasan hambre, viven en miseria, exhiben el trofeo de la muerte de sus hijos y de ellos mismos, a causa de la desnutrición y otras. Esa riqueza mal habida producto de la corrupción es insultante y molesta en lo más profundo del ser humano. Lo más indignante es que el actual gobernante ha sido permisivo, involucrándose para que este cáncer maligno de la corrupción haga metástasis o se disemine en toda la sociedad vulnerable nacional e internacional.

Nuestro pueblo rural y urbano pasa hambre y vive en la miseria, nuestro pueblo muere a los pocos por la desnutrición, por la enfermedad, por la desesperanza, por la infelicidad, le truncaron sus sueños; por toda mi nación se ven las crisis: agrícola, institucional, Estado de Derecho fracturado, secuestrada la justicia y las libertades, ciertamente Honduras es un caos y el administrador del Estado en el extranjero, pretendiendo vender un país en llamas. Queda planteado.