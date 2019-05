Columnistas

Aunque se dice que no es cristiano aprovecharse de la desgracia de otros, la regla se rompe cuando se utiliza ese infortunio para aprender una lección, que es lo que al presente ocurre con la captura y prisión del hermano del presidente de la república, de quien recién fue divulgada la primera imputación de delitos. Y su declaración personal es, sabiendo interpretarla, pese a las respuestas escuetas, terrible, horriblemente sonora y escandalosa, productora de más ruido que el Ulúa cuando se vuelca al mar, que la tierra cuando ruge, que la tormenta —eso, precisamente una tormenta— que anuncia y presagia que va a dejar caer sobre la tierra su venerable chaparrón.

Es el sonido de lo que no se dice pero que se percibe allí, oculto o simulado tras el castañeo de dientes que origina el miedo; el titubeo que advierte de la íntima zozobra y del temor, quizás el terror que azotan el ánima por lo que puede o va a pasar; los puntos suspensivos que identifican azorada espera, las retóricas preguntas y repeticiones (ejercicio fáctico), innecesarias durante una conversación normal: “¿cómo dice?, ¿cómo le explico?, ¿qué quiere que le diga…?”, el sufrido estrés sobre el que se descubre que navega la plática —el interrogatorio— pues alguien va pronto a sufrir dolidos desengaños, si no el inicio de un prolongado suplicio. La condición psicológica del declarante es obviamente inestable pues por mucho que se haya preparado para lo incierto va ahora a enfrentarse a un sistema jurídico al que no puede —como usualmente hacía en Honduras— evadir, engañar, corromper, dominar, y por ende la vacilación al responder, al hablar, probablemente al mirar. Con acceso al audio es probable que se escuche los respiros y ahogos que gesta la humillación de ser para siempre descubierto, las irregularidades y quiebres de voz, la ronquera que fabrican la angustia y la ansiedad. Pobre hombre, la soberbia y petulancia con que el poder y el abuso del poder construyeron por décadas su personalidad cayeron al suelo. Sirven ya para nada llorar o rezar, hoy sí que la única salvación es del alma ya que la del cuerpo carece de posibilidad, debido a que con él pagará condena.

La lección es para los indecentes, no para el honrado. Véanse en ese ejemplo quienes traicionaron la fe que sobre ellos depositó el pueblo al elevarlos a un cargo de elección social; obsérvense en similar tremor los que abusaron de la confianza con que en sus manos fueron entregados propiedades, activos y presupuestos nacionales, que viciaron con su corrupción. Mírense sin uniforme, fusil ni autoridad los militares que reprimen, que incumplen su función constitucional y que sostienen en el mando a los viles; contémplese banqueros, religiosos e industriales cómplices. A lo que viene y debe ser nada lo detiene y que es una tormenta de limpieza histórica, una imparable y sanadora lluvia de moral que la nación reclama por justicia y que edifica ya sobre el espejo del cosmos con el conglomerado de su voluntad. Si hay fuerzas que el humano es incapaz de evitar son las del karma y la ley de la acción y la consecuencia, sintetizada por Newton, y que por mucha risa que despierten funcionan. Adicional a que la sociedad catracha es digna y no merece existir en suciedad. Que se cumpla.