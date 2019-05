Columnistas

La politiquería es definida como “la degeneración de la política. Intervención en la política con propósitos turbios para ganancia personal o de un grupo, aprovechándose de forma egoísta del poder o la posición pública. Aunque pueda tomarlos como excusa, la politiquería no tiene nada que ver con los intereses generales de la población”.

Los politiqueros son aquellas personas que en su relación con el Estado piensan que cualquier tipo de poder es un medio para obtener sus propios intereses eliminando los de la colectividad. El gobernante politiquero aspira y ejerce el poder para enriquecerse a cambio de la pobreza y miseria de su pueblo.

Este es el retrato fiel de nuestra Honduras, la que infortunadamente está cooptada por estos politiqueros, quienes impulsados por las miserias de sus almas y a través de sus sucias maniobras se apropian del poder y sostenido por las armas, por la represión y asesinatos desprecian y humillan al pueblo. A los que dicen que no les importan los asuntos políticos o de su comunidad, les recuerdo que es esta clase politiquera la que decide sobre sus vidas, nuestras vidas, las de su familia y las de nuestras familias. Nos llevan de encuentro a todos. Los politiqueros llevan en su ADN la maldad. Respiramos un ambiente de perversidad, de injusticia, de mentira. Podemos sentir la fuerza bruta y la soberbia, lo militar pretendiendo aniquilar las voluntades de un pueblo noble y pacífico, pero no pasivo. Esto no viene de Dios. Él liberó a los hombres de la opresión, del maltrato, del castigo, del hambre, de la mentira y el engaño. La diferencia es que mi Dios no es el de ellos, el de ellos se llama maldad a consciencia, amor al dinero y hasta asesinan por él. El vasallaje y la politiquería tomaron control de Honduras, degradada completamente, en donde prevalecen y ordenan voces no autorizadas, ilegales y extranjeras. La clase política no existe como tal.

En este escenario oscuro en que vivimos los hondureños, las probabilidades de que se repita la historia política de Rumania existen. En el ambiente, a lo largo y ancho del territorio, hay animadversión y rechazo contra todos los actos delincuenciales de este gobierno, quien está cosechando lo que ha sembrado.

La democracia en Honduras dejó de existir hace mucho tiempo dando paso a la cleptocracia y autoritarismo. Con los golpes de Estado se destruyó el Estado de derecho, se perdió la institucionalidad y desde el autoritarismo actual impera “aquí yo mando, todo lo puedo y todo se vale”, lo que olvida es que no es para siempre ni hay pueblo que lo soporte.

Infelizmente, las plataformas ideológicas y los pensamientos políticos que deben sustentar a cada una de las instituciones políticas, igualmente han sido borradas, lo que ha surgido es el culto a la persona humana, error gigante, pues las instituciones son permanentes y la persona humana es transitoria, esto es un absurdo.

Nubarrones negros se avizoran en los distintos escenarios de la política de Honduras, pues nuestros eruditos politiqueros, con esos pincelazos cosméticos embarazados de mentira y engaño, elaboran la caricatura de reformas electorales, formando organismos electorales para poner a sus parciales para que administren todo un proceso electoral orientado a garantizar la perpetuación en el poder de aquellos hombres y mujeres y sus partidos que conforman el actual sistema político corrupto hondureño.

La Unión Europea desde el golpe de Estado recomendó elaborar una nueva Ley Electoral conteniendo reformas profundas, serias, responsables y confiables que permitan la libre participación y garanticen la legalidad y legitimidad de los gobernantes y la tranquilidad de los gobernados. Es más, quedó también establecido en el documento referente elaborado por la “Comisión de la Verdad”. Además, convertir el sistema electoral hondureño en un aparato técnico por excelencia, manejado por técnicos y no por políticos.

Pregunto, cómo es posible -y no se entiende- que los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que administraron las últimas elecciones del 2017, con resultados desastrosos, continúen en sus cargos, realmente es una bofetada al pueblo. Y qué decir del nuevo Código Penal, en el cual se pretende destruir la libertad de expresión en toda su dimensión, debilitar la lucha contra la corrupción y hace trizas la paupérrima democracia, pero que beneficia a los amigos de la industria de la corrupción.

Es claro que el mensaje especial que los mal llamados políticos envían al pueblo hondureño en general, con estos asuntos electorales y el nuevo Código Penal, es de la más pura esencia de desconfianza, burla e injusticia. La politiquería es sinónimo de corrupción. Queda planteado.