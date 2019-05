Columnistas

Ciertos luminosos y modernos pueblos ––como el francés–– olvidan la oscuridad de donde provienen, dificultándoseles entender la espora del proceso evolutivo que siguen otras naciones con menos fortuna ––o menor explotación de otros–– para obtener desarrollo. Francia fue, tras la revolución de la Bastilla, admiración en cuanto excelso actor de democracias y humanismo, lo que no impide, empero, saber que no obligadamente fue así siempre pues en su biografía patria existen y ocurrieron pasmosos, abominables y espantosos hechos que avergonzarían al más humilde, generoso y sencillo estudioso de la humanidad.

Bestiales explotaciones de feudos del medioevo, cruciales masacres religiosas, quema de creyentes, soberanos que partían a sacras Cruzadas asesinas, crímenes reales, dinásticos y monásticos, malabares políticos ––fatalmente sellados–– para escoger a duques, barones, condes, príncipes, cardenales, reyes y papas, bestial corrupción cortesana, sistematizado expolio con engaños religiosos… Si hay un solo pecado que Francia no cometiera es que debe inventárselo, de los Plantagenets a monsieur Macrón: Luis XVI alojaba en palacio a 5000 vagos que no hacían sino idear contentarlo… Tal no se llama abulia o burocracia sino perversión.

Caso mínimo: la patria que estatuyó el derecho humano cometió los más bárbaros atentados contra lo mismo en Argel, en 1954. Según Manuel Ostos, periodista, la insurrección independentista del FLN fue contestada, con inauditas violencia y represión, por Ejército y Legión Extranjera franceses, particularmente en Kenchela, donde los guerrilleros concentraran su grueso de efectivos. En Febrero 1982 fueron descubiertos 1,200 cadáveres de hombres, mujeres y niños maniatados y mutilados. Los militares franceses, entrenados en Indochina, abundarían torturas y atacaron a los argelinos, que afirman perdieron millón de personas durante su guerra de independencia, sobre todo por abusos y vejámenes.

En mayo de 1945, siendo el fin de la guerra mundial, por llevar banderas independentistas el ejército francés mata en Setif y Guelma a 1100 argelinos y victima a 300 jóvenes musulmanes, que entierra y desaparece. La milicia gala invade casas, secuestra árabes que luego lleva al cementerio Embarek o a las calderas de Heliopolis, donde los incinera en crematorios, como al método hitleriano. Según registros difícilmente ocultos, se destruyó 41 mechtas (aldeas). Se calcula que era mil la población promedio del mechta, así que eso eleva el cómputo a 20,000 o 40,000 muertos.

¿Qué respaldo moral tienen, por ende, estos petulantes, para ordenar a los americanos el modo de gobernar nuestra democracia? Y, sobre todo, para que traten de enquistar en un emblemático país, Venezuela, a un espurio aspirante de lo que no merece en cargos de elección, por su propio antojo y ganas? Si Venezuela careciera de tanta riqueza como la que la adorna ni la tornarían a ver; al primer mundo le tuerce de hambre la boca... Son tantos los miles de millones de dólares la causa de tan devota “fe” cívica que desesperan por tragársela. Si por desgracia ocurriera ojalá se indigesten.

Bien dicen que si tienes el techo histórico compuesto de vidrio lo prudente es no tirar piedras.