Columnistas

Quien posee el hábito de la lectura tiene la virtud de contar con suficientes palabras (el universo semántico) para comprender al mundo y expresarlo, doble función, múltiple ganancia. Y la ejemplificación de este fenómeno es sencilla: un pintor de siete colores o es primitivista o ignorante; con siete notas solas nadie compone una sinfonía pues les son necesarias la variedad de tonos y matices del sonido y de la luz, las texturas como las combinaciones.

En literaturas comerciales, como las de best seller, mayormente en inglés, se permite repetir la misma palabra varias veces en una página, opuesto al español, donde por tradición exigente de los altos maestros tal evento denota de inmediato a un autor de mísero vocabulario y por ende de escasos cuido y calidad.

Pero tal es el orbe de las artes, inmediatamente relacionadas con el perfeccionismo de

las humanidades.

En cambio, ¿qué ocurre en el mundo de los negocios y la política, que también guardan estrecha asociación con el contacto y comunicación con seres humanos? ¿Es que acaso el candidato a un cargo público de elección, o el empresario, no tienen similar compromiso para formarse y documentarse en sus propios campos, que es decir los de la economía, la conducción del Estado y de materias íntimamente hermanadas con su práctico oficio, a saber la sociología, la estadística, la psicología de masas y no se diga del lenguaje y la oratoria? ¿Cómo evita repetir errores un postulante si no es conociendo al dedillo la historia, por lo menos la patria? ¿Cómo acoraza su honestidad un industrial o mercader si no es leyendo en torno a ética, ya se trate de Aristóteles o

Fernando Savater?

Pues bien, debo hacer una afirmación histórica: con excepción de cierto particular momento con Rafael Leonardo Callejas jamás he escuchado a ningún político hondureño hablar de libros, no sólo de los ajenos sino de los que él lee, si acaso acontece. Obama concluyó en las pasadas vacaciones de Pascua “Una casa para Mr. Biswas”, de V. S. Naipaul; Pepe Mujica ––refiere BBCMundo–– regaló su biblioteca a las escuelas y afirma que solamente conserva la copia de “Cien años de soledad” que le obsequió García Márquez, e incluso el ultraconservador presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no suelta la Biblia, recomienda “La segunda guerra mundial”, de Winston Churchill. Frau Merkel alaba la filosofía contenida en “La transformación del mundo”, por Jürgen Osterhammel, en tanto que el presente mandatario de Colombia relee la honda y maravillosa novela “Siddhartha”, de Hermman Hesse, y dos precandidatos a la curul máxima en Estados Unidos son expertos en el denso James Joyce, a quien citan frecuentemente… ¿Cómo puede un hombre ––o mujer–– atreverse a guiar un pueblo si es analfabeto funcional, término con que la psicología educativa identifica a quienes saben leer, pero jamás volvieron a hojear ni periódicos? ¿De dónde sus saberes ideológicos, filosóficos, éticos y estratégicos, que no sean improvisaciones y pangadas, si carece de estudios sobre el tema, sistemáticos o autodidactas, cuales proporciona la lectura? Peor, ¿si no habla más que una lengua?

Atrévete, periodista, y pregúntale: “¿cuáles son los libros que ha leído…?” Con suerte quizás responda “El principito”…