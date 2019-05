Columnistas

Eran apenas unas linitas en una columnita del periódico. Muestra de adhesión natural de machos protegiendo machos. Era una esquelita con la acusación de abuso sexual al todopoderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Imperceptible, aquello no iba a ser otro escándalo más.

El movimiento #MeToo es en lo que desembocó, develado por mujeres más poderosas aun que el mismo pervertido. Empoderadas con su dignidad y determinación de impedir más atropellos contra mujeres. La incidencia de este caso, que marca un antes y un después, incide en reducir los casos de personeros en posiciones de relevancia aprovechando la vulnerabilidad de la mujer.

El que lo hace lo ha pensado dos veces y cada día temerá ser descubierto. Como cualquier delincuente que es lo que es quien abusa de la mujer. Hace años, las mujeres golpeadas eran temas tabúes en el seno de sus familias. Rara vez se enteraban afuera de lo sucedido. O hasta que eran muertas. Encubrir al abusador era lo conveniente. Ahora es creciente la cantidad de denuncias de violencia doméstica y sexual. Porque se tiene conciencia de que no se debe permitir “Ni un golpe, ni un grito, ni una mala mirada más”, como lo acuñaran las chonas, a quienes las mujeres en Honduras les debemos más de lo imaginable. Si la mujer está bien, la familia está bien y la sociedad también. Sencillo. Por eso ni el mínimo gesto de menosprecio hacia la mujer debe ser permitido, como cualquier falta en la convivencia ciudadana. No dejar pasar nada, ni en el hogar, ni en la calle. Reprimir el delito debe hacerse con todo el peso de la ley, pero prevenirlo debiera tomarnos tantos o más recursos. Cuánto dolor y descomposición moral y social se evitaría. Con gran consternación pensamos en las madres de los violadores, no querían eso para sus hijos. Y mayor aún, con solidaridad y todo el amor del mundo para la juez Flor y su hija Alejandra, quienes no buscaron ser símbolo del final de la impunidad contra la mujer, en lo que su valentía las han convertido.