Con la reciente revolución tecnológica, mucho de lo que sucede a nuestro alrededor ha cambiado y la literatura no ha sido la excepción. Hoy, además de la forma “convencional” de hacer literatura, se está haciendo de una manera distinta. No me refiero a los libros que se publican o a las personas que están publicando su creación literaria a través de redes sociales, en ese caso lo único que están cambiado es el canal.

Una plataforma en lugar de un libro. Me refiero a algo que yo llamo literatura aumentada. En paralelo a lo llamado realidad aumentada, en la que los videojuegos, por ejemplo, se juegan en la realidad, buscan un personaje digital en un parque o cualquier calle y lo capturan, tienen ahí mismo una batalla y los elementos del lugar tienen interferencia en el juego. Es decir, que se mezcla lo real con la ficción, y el ojo humano puede ver el mundo a través de un dispositivo tecnológico. En los Estados Unidos, sobre todo, han aumentado los casos de personas que intencionalmente y con una finalidad estética hacen publicaciones de acontecimientos interesantes en sus vidas, pero que no son reales, sino que están ficcionalizados. Cuentan a través de publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o cualquier otra red social que hay un fantasma o husmeador en su casa, y se apoyan con videos, fotos y lógicamente su propios testimonios. Causan en sus seguidores un efecto de suspenso, parecido al que causaría un libro de Stephen King o un filme de Alfred Hitchcock. Gran parte del público cree lo que está pasando con la persona que siguen, otros se dan cuenta de que se trata de otra manera de contar historias. Los personajes, el ambiente, el tiempo y los hechos suceden en el mundo real, simplemente son manipulados para contar con la propia vida una historia. Los narradores están inmersos en la realidad y en la historia, y los espectadores pueden interactuar con ellos. Algunos llegan de verdad a preocuparse de lo que está pasando con el que se ha convertido en un personaje que está pasando aprietos. Las leyendas urbanas, los “cripipastas” ocupan el lugar que tenían en la antigüedad los cuentos de terror o las leyendas que se contaban en las zonas rurales. Estas últimas entran dentro de una clasificación literaria, la literatura oral, y es por supuesto motivo de estudio y tiene su valor cultural. El quehacer literario tiene que voltear sus ojos a estas creaciones y pensarlas como tal, no dejarlas en la periferia como si no se tratase de una manifestación de la literatura. En algunos casos son historias de una trama muy compleja y, a mi juicio, de un alto valor estético, lógicamente como toda innovación en cualquier campo del arte, es “sui generis”. Y aunque no fuesen motivo de estudio y los estudiosos de la literatura le dieran la espalda a estas que no son otra cosa que una nueva manifestación de las letras, no dejarían por eso de hacerse, puesto que la finalidad de estos textos (entendiendo la palabra texto en su sentido más amplio) es entretener y de parte de los creadores, por supuesto, crear. Dudo mucho que se trate de un punto de inflexión en la literatura, pero sí se ha abierto una nueva puerta y no podemos negarlo. Seguro seguirán surgiendo ideas novedosas para contar historias y hay que estar atentos a ello.