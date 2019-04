Columnistas

Miré un video en el que un joven hace una protesta pública dentro de una iglesia católica el Viernes Santo. Reclamaba a los obispos hondureños porque, según él, deberían pronunciarse con relación a algunas injusticias cometidas por el actual gobierno.

La gran mayoría de feligreses que observaban el hecho con sorpresa exigían más respeto al lugar en el que se encontraban. Mi mamá, que también participaba piadosamente del vía crucis, me contó el hecho con cierta indignación.

En el tiempo de Jesús, muchos también aspiraban a una liberación que pusiera fin a la dominación romana del pueblo judío. Sin embargo, no se esperaban un mesías lleno de misericordia que predicaba el mandamiento del amor y que incluso dio su vida para que todos los hombres de todos los tiempos consiguiéramos una liberación más profunda; la del pecado y de la muerte.

Es verdad que en virtud de su función profética, la jerarquía de la Iglesia puede y debe manifestarse en defensa de la verdad y de la justicia. Me parece que si se leen los últimos comunicados de la Conferencia Episcopal Hondureña, queda clara y sin lugar a dudas su postura ante los graves problemas actuales de la sociedad hondureña. No podemos olvidar tampoco que todos los católicos somos Iglesia también. Cada uno de nosotros, en el uso de sus derechos ciudadanos, de forma responsable, con las pruebas correspondientes, puede presentar sus reclamos a las instancias correspondientes.

No culpo a este joven. Muchos de su edad sienten la frustración y tal vez esta es la única forma que encuentran para expresar sus sentimientos. Pero, tristemente el único recurso que conocen muchos es el de la confrontación. Que en muchas situaciones es necesario pero que en este momento me parece que no es el más oportuno. Muchos de nuestros problemas sociales, que se han agudizado en estos últimos diez años, persisten gracias a la división y pelea permanente de muchos actores de la vida social. Me decía un sabio político hace algunos años: “¿Quieres inutilizar a una persona?”, lo único que tienes que hacer es inventar un enemigo y ponerlos a pelear. En río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras los demás dediquen todas sus energías a esta ilusión, algunos más astutos tendrán la vía libre para trabajar por sus intereses particulares.

Los hondureños necesitamos en este momento otra cosa. Liberarnos de las cadenas del odio y de la desesperanza. Necesitamos fortaleza espiritual para sobreponernos a la losa de subdesarrollo que parece aplastarnos. Necesitamos un cambio de mentalidad que coloque a los desvalidos y a los verdaderos pobres en el centro de nuestra mirada llena de comprensión y misericordia. Luchemos contra nuestro odio y egoísmo, esta es la batalla que gracias a Dios nos impulsa a dar la jerarquía de la Iglesia Católica.