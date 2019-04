Columnistas

Los ciudadanos tenemos el deber de cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes, según lo manda nuestra Carta Magna en su artículo 40.1, entre otros deberes. Sin embargo, la ciudadanía, en términos generales se moviliza únicamente durante los períodos electorales, siguiendo ciegamente las instrucciones del partido al que pertenece.

Esto ha llevado a que en nuestro país veamos con cierto desinterés situaciones como la corrupción, la impunidad, los abusos de poder, el mal servicio que reciben las personas que tienen que recurrir a hospitales públicos, una educación de mala calidad e infraestructura escolar totalmente inadecuada.

Los políticos solo buscan a los ciudadanos al momento que necesitan sus votos y ya una vez en el poder, se olvidan que como reza nuestra Constitución, la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. Dentro de todos los partidos políticos existen personajes que han convertido la política en su profesión y modus vivendi, no solo por los ingresos que perciben por un cargo público sino que también por el aprovechamiento indebido de los recursos y por el tráfico de influencias.

Para que los políticos cambien en su forma de actuar, los ciudadanos debemos cobrar conciencia de la necesidad de impulsar el bien común, olvidarnos del aprovechamiento individual, respetar las leyes, proteger el medio ambiente y estar listos para expresar nuestra voz cuando sea necesario.

Pero no para vitorear un candidato o aplaudir a un líder político, sino que para exigir cambios positivos, respeto a la Constitución y las leyes, la independencia de poderes, la aplicación firme de la justicia y el uso transparente y focalizado de los recursos públicos.

La soberanía reside en los ciudadanos y tenemos un derecho colectivo a elegir nuestros sistemas de gobierno, políticos y electorales, como parte del principio de la autodeterminación.

Todos los ciudadanos tenemos que estar conscientes de nuestros derechos, como claramente lo expresa la famosa frase de que el gobierno democrático es “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Esto quiere decir que: los gobiernos pertenecen al pueblo, los procesos gubernamentales pertenecen al pueblo; y las elecciones pertenecen al pueblo.

Aunque suena rimbombante, bonito y sencillo, es complicado llevarlo a la práctica, por los intereses particulares de los mismos ciudadanos, sean de tipo político, económico o social.

Todos debemos unirnos para exigir a los gobiernos de turno que se dediquen a mejorar la vida de las personas, buscando el desarrollo económico, social, cultural y político del país. Que gobiernen no para una minoría ni solo para los miembros de su partido, que tomen conciencia que su responsabilidad es gobernar para todos.

Para que estos anhelos se hagan realidad, los ciudadanos debemos ser gestores del cambio positivo, unirnos para expresar nuestros puntos de vista y exigir que el gobierno, en forma responsable, atienda las demandas legítimas de los ciudadanos.

Los políticos nunca cambiaran si la ciudadanía no exige que cambien y no podemos seguir viviendo en un clima de enfrentamientos, de zozobra y de violencia, que al final no conduce a nada positivo.