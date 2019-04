Columnistas

La frase “it takes two to tango” pertenece a la vieja cultura norteamericana, pero al zángano gracioso que era Ronald Reagan se le ocurrió citarla en público y fue risa mundial. “Se ocupan dos para tango” es una muestra de la forma en que se juega con la lengua, como cuando en la sala de redacción del filme “Primera plana”, Jack Lemmon manda a su colega Walter Mathau “cigarret me!”, que sería “ponme un cigarrillo”, pero que en la audacia del idioma es “¡encigárrame!”. O como cuando Glenn Miller le pregunta al tren que va a la estación Chatanooga (cerca de la Universidad de Tenneessee), en una hermosa melodía orquestal de 1940: “Chatanooga choo choo, would you choo choo me home?”, o sea Chatanooga que haces choo de tren, ¿me puedes choo choo a casa?...

En el siglo XIX damas y damitas acostumbraban escribir diarios, o poseer álbumes de recuerdos, y para una de ellas compuso el genial Darío: “Las que se llaman Fidelia / deben tener mucha fe / tú que te llamas Consuelo, / Consuelo consuelamé”. Más complicados fueron los poemas Jitanjáforas, del cubano Mariano Brull y luego de Alfonso Reyes, cuya particularidad es decir sin decir, puro sonido, al estilo de “A la galin din jordi jundi / la jardi gardi jafó. / la jarajija jo / yase deifo mustio undío / ¡Samalesita!”.

El oxímoron combina, en una palabra o cláusula, términos contradictorios, muy usual en la composición literaria, como: sol de medianoche, altibajo, muerto viviente, agridulce, ir a ningún sitio, sí pero no, silencio atronador, realidad virtual… Casi similar es la metáfora de elaboración popular “me putearon”, por decir que insultaron a la madre cual puta.

Rafael Alberti fue quien, tras la maravilla surrealista, empezó a experimentar temprano desde la burbuja de la palabra que, una vez ingerida, danza en la boca del poeta español, como en el poema “El diablo liebre”: “fiebre, notiebre, / sepilitiebre, / y su / comitiva, / chiva, / estiva, / silipitriva, / cala, empala, / desala, traspala. Apuñala con su lavativa”, a quien siguieron con exquisita admiración el cubano Nicolás Guillén, de estirpe cariba, y Claudio Barrera en Honduras. De Guillén es su famoso y rítmico “Canto negro”: “Repica el congo solongo, / repica el negro bien negro / congo solongo del songo / baila yambó sobre un pie”.

Conociendo eso es fácil aproximarse al palíndromo, que permite leer palabras a derecho y revés (aérea, radar, rajar, rapar, seres, anilina, recocer, amada) o enteras oraciones: amigo, no gima; amor a Roma, arriba la birra, échele leche, luz azul, la ruta natural, oirás orar.

Uno de mis más admirados poemas es aquel de Alejandro Romualdo que refiere el descuartizamiento que hizo la autoridad española contra el cuerpo de Tupac Amaru, héroe de Perú y modelo de resistencia latinoamericana ante toda opresión, bandera de nuestra rebeldía, y al que caracteriza la anáfora o ritmo reiterativo que afirma y desafirma simultáneamente: “Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. (…) Al tercer día de los sufrimientos cuando se crea todo consumado, gritando ¡Libertad! sobre la tierra, ha de volver. ¡Y no podrán matarlo!