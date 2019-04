Columnistas

Mary Cooney, escritora norteamericana y madre de seis hijos, escribió una carta interesante. En su misiva hipotética, San Pablo se dirige a los docentes. Hace una referencia clara al capítulo 13 de su carta a los Corintios. Cuando la leí, pensé en los miles de colegas educadores dispuestos a comenzar un nuevo año escolar (La traducción es personal).

Si doy conferencias y aconsejo con elocuencia y autoridad, pero no tengo amor, soy un címbalo que hace ruido y que cae en oídos sordos. Y si planifico el plan de estudios perfecto, enseñando todo tipo de conocimientos y habilidades, e inculco una gran disciplina para alcanzar las cimas de la excelencia, pero no tengo amor, no enseño nada.

Si gasto toda mi energía, y si trabajo incansable y heroicamente por la educación de mis estudiantes, pero no tengo amor, no logro nada.

El amor es paciente y bondadoso; el amor no es molesto ni frustrado; no es preocupado ni antipático. El amor no insiste en “mi” tiempo; no es intolerante a las interrupciones; no critica, sino que corrige con dulzura y caridad. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre.

El amor nunca termina; en cuanto a los logros, ellos pasarán; en cuanto a los talentos y habilidades, ellos cesarán; en cuanto al conocimiento, este se desvanece. Más bien, enseñe a sus estudiantes a amar. Porque nuestro conocimiento es imperfecto y nuestro aprendizaje es imperfecto, pero el amor perfecciona toda virtud.

Cuando eras niño, hablabas como un niño, pensabas como un niño, razonabas como un niño. Ahora eres un maestro; recuerda que una vez fuiste un niño, y cría a tus estudiantes con comprensión y aliento.

Porque solo con amor enseñarás a amar. Que la fe, la esperanza y el amor permanezcan, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. Una de las crisis mencionadas por el papa Benedicto XVI era la “Emergencia educativa”. Provocada en parte al relativismo imperante.

El concepto de “educación” ha quedado trastocado y difuminado a merced de diferentes sensibilidades muchas veces contrapuestas