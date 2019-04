Columnistas

No solo es necesario pedir perdón a México, sino a toda América Latina. Aunque las palabras del presidente del gobierno mexicano han generado muchas respuestas, algunas de ellas en tono burlesco y sarcástico, sí es necesario que el rey de España, en nombre de los que significan como reino y del dolor provocado por sus antepasados, pida perdón a estos pueblos.

Más allá de la intención política de López Obrador, y sacando la petición de todo prejuicio ideológico. Puede que el perdón ya halla sido pedido y concedido a la vez sin necesidad de las palabras.

Es evidente que existe una buena relación entre el reino de España y los países latinoamericanos. Puede que el perdón haya sido pedido a través de los lazos de hermandad, puede que ya haya sido pedido a través de la cooperación. O puede que nada más se esté cumpliendo con el principio de subsidiariedad.

Así como lo hace el gobierno de Japón o el gobierno de otros países latinoamericanos como Brasil. No lo sabemos. Dentro de la multitud de reacciones, entre ellas la del escritor Martín Caparrós, hay quienes han dicho que España no tiene por qué pedir perdón.

Que igual los mexicas eran invasores y violentos con otros pueblos.

Lo hecho entonces por los conquistadores españoles habría sido moneda de cambio de la época. Hay dos errores en este razonamiento o mejor dicho justificación. No se puede justificar la propia violencia en la violencia de otros.

Tampoco es posible ampararse en la idiosincrasia de la época. Lo que hicieron no estuvo bien. Es cierto que era el espíritu de los imperios de la época: “descubrir”, llegar y poseer, pero es una visión errónea y por eso hay que pedir perdón.

Porque los pueblos precolombinos habían tenido su propio devenir histórico y, sea cual haya sido el camino, estas tierras ya tenían un dueño. Existe, por supuesto, un conflicto sobre si en realidad es a nosotros a quien debe pedir perdón, porque es cierto que culturalmente, históricamente y hasta biológicamente somos fruto de América y España.

Al menos la mayoría. Pero nuestra consciencia histórica está en América, consideramos nuestros antepasados a los pueblos indígenas y quiero recordar que en algunos casos no solo nuestro pasado, sino el presente. Cómo negar la riqueza cultural que somos, cómo negar que, por ejemplo, nos dejaron uno de los valores culturales más importantes: la lengua. Y digo dejaron porque la lengua es ahora nuestra, quizá más nuestra que de España. Toda la riqueza que posee nuestro querido español ha sido en gran parte por lo diversa que es la realidad de sus hablantes, por lo diverso que es América.

Aún así, aún con lo felices que somos con nuestra lengua materna, queda siempre en la memoria lo que pasó con las lenguas indígenas.

¿Que se cumplió un proceso natural en las lenguas?

Sí, todas en algún momento mueren, pero es necesario pensar las circunstancias. Sí, perdón es una palabra en español, como advirtió Martín Caparrós, claro que sí, pero dicha con nuestro acento, desde este lado del mundo, con valores pragmáticos e incluso semánticos y de sentido americanos. Todo esto es más bien un acto formal.

El perdón ya está concedido antes de que se pida. ¿Es necesario que suceda? No es imprescindible y nada tiene por qué cambiar si no pasa, sin embargo, como me dijo una vez una amiga española: las palabras sí importan.