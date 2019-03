Columnistas

Siempre recuerdo que el profesor de uno de mis cursos de maestría repetía con mucha gracia que fue uno de los mejores de su promoción de maestría y de doctorado porque estudiaba mucho, y estudiaba mucho más que por pasión, por miedo a que le quitaran la beca con la cual estaba haciendo sus estudios de posgrado en el extranjero.

Todos nos lo tomábamos a gracia, como una frase más dicha para quitar la tensión a las extensas jornadas en las que se desarrollaba el curso, pero creo que sus palabras guardaban cierta veracidad y quizá el miedo era de verdad un motor para sus acciones.

Me temo que no es el único caso. El miedo nos puede impulsar a hacer o dejar de hacer. Creo que el miedo es uno de los factores más importantes en la configuración de los individuos o sociedades.

Afecta incluso a la arquitectura, las casas son cada vez más impenetrables, cada vez hay más barrios restringidos, es por miedo que no se usa el transporte público y hay que llenar las estrechas calles de Tegucigalpa de vehículos, por ejemplo, es por miedo que los jóvenes tienen menos espacios de esparcimiento.

Pasando a miedos menos evidentes, hay muchos jóvenes que no siguen su vocación por miedo a estudiar una carrera que “los deje en la calle” y aunque no parezca algo grave, lo es. De ahí que estemos llenos de tanto descontento durante la semana laboral.

Se acepta cualquier trabajo, muchas veces con mala paga y situaciones poco favorables para el empleado por miedo a no poder agenciarse otro puesto laboral. Por miedo se calla y se esconde la verdad.

Incluso un mal, uno de esos mayores, llamado corrupción puede tener detrás de sí el miedo. Miedo a que lo que se tiene no sea suficiente para causar envidia o igualarse al otro; miedo a no probar “todas las mieles de la vida”, a no ser de verdad importante, a que si no se tiene el poder lo usarán en mi contra.

Se explica también desde aquí la migración, hay temor de que un día ya no se pueda más en el país, y algunas veces, ya lejos, se pasa del miedo al pavor y entonces hay que volver. También las fronteras se cierran porque nos tienen miedo, por lo cierto o por lo falaz, pero nos temen.

A estas alturas hay que decir que temer no está mal del todo, porque nos ayuda a preservarnos a protegernos ante un potencial peligro, pero no puede ser siempre la base de todas nuestras acciones. Evidentemente hay unos momentos históricos más cargados de miedo que otros, y Honduras creo que vive uno particularmente complejo.

Es difícil decirle a una población muy golpeada que no tema, cuando incluso el invierno es motivo de alarma, y la enfermedad, la muerte, el dolor pululan por nuestras calles. Surge entonces la pregunta ¿se podría usar acaso el miedo como motor de unos cambios sociales?

Yo creo que sí, pero solo si el miedo se conjuga con un cambio de actitud a positiva y no con vicios y oscuros pensamientos humanos. Que sea tanto el miedo que ya no queramos vivir en una sociedad así, y nos impulse a generar cambios sustanciales para bien de todos. Por último, tengo que decir que estamos llenos de valientes, que viven a pesar de la adversidad y el temor, porque todos, cada día enfrentamos un derrotero no diáfano y no vacío de dificultades.

Hay que ser no solo valiente sino fuerte, para además de vivir, ser feliz o tener al menos un poco de alegría.