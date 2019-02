Columnistas

Bajo el entusiasmo del desarrollo de la actividad estatal impulsada por la expansión económica de América Latina, sobre todo en el sector agrícola después de los años de postguerra con la exigencia de productos alimenticios que demandaba Europa, surgió en 1950 lo que en aquel momento se denominó Banco Nacional de Fomento (Banafon).

Eran los tiempos de expansión de la actividad estatal en el país. Se crearon una serie de instituciones orientadas al estímulo del sector agrícola, ganadero y al desarrollo en general. Fue la expansión de algunos rasgos de la modernidad en el país que trajo consigo un cierto crecimiento de la producción y productividad.

Su objetivo principal era contribuir con el crecimiento de un sector nacional de la economía nacional, mejorando el ingreso de la población, especialmente, de los pequeños y medianos productores. Esta institución bancaria surgió como una entidad financiera autónoma.

En los primeros años jugó un papel importante en la promoción de la producción y diversificación de la economía nacional, desarrollando empresas a través de la venta de semilla mejorada, herramientas de trabajo y proporcionando asesoría a los agricultores y ganaderos, esto vino a favorecer el surgimiento de nuevas actividades en el campo hondureño y, desde luego, cambió el panorama social.

La etapa de crecimiento y expansión de Banafon desapareció por el afán de los políticos de convertirlo en un instrumento de clientelismo partidario, de esta manera, tres décadas después le cambian su denominación y sus funciones para dar paso a lo que hasta ahora se denomina Banadesa.

Una vez que los políticos vieron en este banco el espacio privilegiado para convertirlo en fuente de enriquecimiento personal y en una agencia de transacciones dudosas, haciendo condonaciones y subsidios al clientelismo político, la sometieron en una institución que ahora está en peligro de extinción, como lo están otras instituciones estatales.

La última decisión de los diputados, muchos de los cuales ellos o sus parientes son morosos, es condonar los intereses de deudas que tienen con la institución, con lo cual, según estimaciones de personal entendido en la materia, el banco dejaría de percibir unos dos mil millones de lempiras.

No se le puede pedir a Banadesa que compita con la banca privada, porque esta tiene otros propósitos y regulaciones que no siempre favorecen al productor, pero hacer fiesta con los recursos que en definitiva provienen de los contribuyentes al fisco nacional haciendo condonaciones a grandes hacendados es algo que no se ajusta a una política de estímulo al desarrollo nacional.

Una sana política pública hacia el fomento de la agricultura es aquella que no tiene como finalidad el lucro para las instituciones del Estado, pero, en contraposición, no busca condonar o regalar los recursos en actividades de dudoso origen o propósito.

La experiencia histórica ha demostrado que cada vez que se dispensan recursos de las instituciones públicas a particulares, al final se convierten en actos de corrupción y desestímulo a la actividad productiva.