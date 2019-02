Cuidado, el que insiste gusta

Olban Valladares. Empresario

Frente a la necedad de los continuistas de perpetuar, por la vía fraudulenta, la figura de la “reelección”, martillando diariamente en que, así como quedó el fallo inconstitucional de la Corte Suprema solo se necesita una reglamentación para que no quede “indefinida”, y por otro lado, desnudado el único capricho del líder máximo de las huestes bravías rojinegras, cual es el de continuar con el plan macabro de demoler este remedo de democracia en Honduras para anexar el país al bloque de revolucionarios trasnochados del siglo XXI, tenemos la obligación, todos los que nos atrevemos a luchar por la paz, la libertad y la verdadera prosperidad de un pueblo crónicamente abusado, a ser igualmente necios en señalar que el “continuismo”, por la vía de la reelección, ha sido, es y será ilegitimo, ilegal e inconstitucional mientras el pueblo, en consulta directa, y después de un proceso de educación política intensa (sobre los maleficios que provoca el abuso del poder continuado), no se pronuncie mayoritariamente, en las urnas, a favor de que de la Constitución se deroguen los artículos pétreos que regulan el ejercicio de la Presidencia de la República.

Nublados los sentidos, no hay oídos que escuchen el clamor de los pueblos demandando libertad y justicia, no hay ojos que puedan percibir las lágrimas derramadas por padres y madres sumergidos en la miseria, sin empleo, sin salud, sin educación, sin seguridad, sin vivienda y sin alimentos para sus pequeñas crías. No hay humildad para reconocer y aceptar sus errores, sus propios pecados y su incapacidad para conducir al pueblo hacia niveles de desarrollo humano.

En mi artículo anterior, por razón de espacio, no pude completar el mensaje sobre las dos decisiones contradictorias de la Corte Suprema de Justicia en relación con los artículos pétreos de la Constitución. El 15 de noviembre del 2008 la Corte, frente a un recurso de la Fiscalía, sentenció que: “no pueden reformarse, en ningún caso, la prohibición para ser nuevamente presidente” (La Gaceta 31762). Sin embargo, el 22 de abril del 2015 esa misma Corte, por las razones maquiavélicas que todos conocemos, se contradijo, resolviendo de manera increíble, absurda y abusiva que “porque un artículo del Código Penal era inconstitucional, entonces la Constitución, en sus artículos pétreos, era inaplicable”. Inaudito, la Constitución, para ellos, esta subordinada a una ley secundaria y no al revés como lo establece el derecho universal. Por eso el llamado de atención esta mañana, porque frente a la actitud permisiva y despreocupada de una oposición que no articula palabra para defender los derechos de todo un pueblo, social, económica y políticamente oprimido, solo queda el recurso del pataleo de los pocos que todavía martillamos también, como necios, sobre el mismo clavo. “El que insiste gusta”, me dijo una joven a quien yo cortejaba en mi juventud, pero sin el valor para confesarle mis sentimientos. No pude adelantarme a formalizar un noviazgo; cuando acordé, me informó muy entusiasmada que había aceptado como novio a otro joven agradable, pero reconocido popularmente como un loco. Cuando a manera de reclamo le pregunte por qué, me soltó esa frase que hoy me sirve de título. Si los locos insisten en la reelección, sin plebiscito y se continúa atropellando la majestad de la Constitución, el pueblo terminará aceptando de manera ingenua los cuentos y leyendas de los locos continuistas que hoy ostentan inconstitucionalmente el poder, así como los cantos de sirenas del soñador que se desvive por volver, volver y volver; adelantando la mayor catástrofe política que haya visto esta Honduras irredenta, en dos siglos de vida casi republicana. “Que Dios salve a estas Honduras”.