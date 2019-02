Columnistas

Las fake news como anglicismo, o noticias falsas, sorprenden cada día más. Su onda expansiva afecta sin poder medir sus alcances. Bombean con mentiras. Pueden creerse verdades. Es grave reproducir información. Por eso los comunicadores en la formalidad llegan a gozar de credibilidad, porque la expectativa es que solo dicen la verdad. Y que por la misma responsabilidad que les fija esa formalidad, su marco son la ética profesional y el rigor intelectual. No siempre es así. Pero ese es solo un problema, quizás el menor. El mayor es que la informalidad de la información a cargo de los ciudadanos, que debiera tener más filtros, está resultando más influenciable y para ser precisos, dominable. No se trata de ubicaciones en niveles de escolaridad o discernimiento. No se dan segmentaciones. La difusión de las tales fake news puede estar a cargo de estudiados y honorables. Quizás sin mala intencionalidad, solo atrapados en su buena fe como los demás. No robaron, pero no tienen inconveniente en reproducir mentiras y con ello confundir y destruir. Código de honor traspuesto como el de otros delincuentes: Matan pero no violan, estafan pero no matan, se roban votos pero no le roban al pueblo y otras por el estilo. Pero el que puede cometer un delito pequeño -no existen para las víctimas, con las circunstancias propicias- puede cometer un delito grande. En comunicación política y electoral, el rumor falso ha sido aplicado por estrategas inescrupulosos para descalificar a contrincantes de sus clientes. Y a veces lo logran. Pero pueden ser neutralizados. Resulta difícil con las fake news contra las que nadie esta inmunizado, cualquiera puede ser sujeto de daño. Corresponde a los ciudadanos usuarios de medios alternativos de comunicación aplicar a la difusión de noticias el control que construya, no que destruya. La libertad de expresión es sagrada. La autonomía del pensamiento, también. Pero las fake news no son ni libertad, ni expresión, ni autonomía ni pensamiento. Son maldad.