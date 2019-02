Columnistas

El año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con la intención de llamar la atención de todos los países que tienen al menos una lengua indígena para que estos las protejan, conserven y revitalicen, según lógicamente las circunstancias.

Esta declaración no es extraña, pues vivimos en tiempos donde pocos se atreverían a decir que lo correcto es tomar una política lingüística a favor de una lengua mayoritaria (español, inglés, francés, etc.) y que las demás (tawahka, chortí, tol, etc.) deberían desaparecer como ha pasado en otras épocas.

El reto está en que no sea nada más un eslogan agradable y de acuerdo con

los tiempos.

¿Cuál es el reflejo significativo que tiene para los pueblos de Honduras que el 2019 sea el Año Internacional de las Lenguas Indígenas?

No hay que caer en la trampa en la que hasta los mismos pueblos de Honduras han caído por muchos años, aprovechar esta coyuntura para hacer “actos culturales” que más son un adorno para cualquier actividad, pero no se les da el valor que en sí mismos tienen.

Se espera que no sea un pretexto más parar sacar un canto por aquí o una danza por allá, mientras que la lengua y otros elementos culturales poco a poco van desapareciendo.

Las medidas deben ser claras y precisas, favorecer la conservación de las lenguas indígenas, labor que cualquiera que ha estado involucrado en la revitalización o protección de una lengua sabe que no es difícil.

Conservar o revitalizar una lengua es un asunto en el fondo de voluntad política traducida en dinero, sí, para “salvar” una lengua se necesita de presupuesto, porque estamos hablando de lenguas que están en una evidente desventaja política en relación a las demás, son lenguas que no buscan ser habladas y hasta despreciadas, por lo que los procesos de enseñanza deben estar diseñados de tal manera que aún en medio de la desventaja se logre el aprendizaje en los potenciales hablantes.

Mas todos sabemos que para estos temas siempre falta presupuesto, y ¿qué hacer entonces? Lo que se esperaría en este 2019 sería el primer gran pasado para cualquier proceso de conservación y revitalización de una lengua: la sistematización de la lengua a través de la gramática.

Una vez elaborada la gramática se puede crear en cualquier momento posterior en el que exista mayor voluntad política y mayor disponibilidad de recursos un modelo de enseñanza de la lengua y un verdadero programa de revitalización y conservación.

El deseo de la gramaticalización de un idioma va más allá del mero romance de hacer una gramática, es para fijarla y partir de una base para su enseñanza, el problema es que sin personas que hablen con fluidez ya no se puede gramaticalizar, así que es una carrera contrarreloj, para algunas lenguas es demasiado tarde.

Algo importante que hay que entender es que, aunque las lenguas son patrimonio de la humanidad le pertenecen al pueblo que las habla y es determinación de ellos su uso o no, su conservación o no según las necesidades y según lo que ellos como pueblo tengan proyectado.

Lo que sí es tarea primordial de los entes externos es el proceso de concientización que se debe hacer para hacerles ver la importancia que tiene la lengua para los pueblos, y, de todas maneras, siempre recoger la gramática. Ojalá, repito, que no se convierta este año en unos simples espectáculos más que pasaron, sin la mayor relevancia para los distintos pueblos de Honduras, ni en un eslogan políticamente correcto que suena bien y que de hecho en esencia está bien. Porque siempre corremos el riesgo que sea la declaración y nada más.