Columnistas

Que a estas alturas de la historia mundial, Honduras y Guatemala, haciendo caso de lo que el nefasto gobierno Trump en Estados Unidos les ordena, están reconociendo a Jerusalén como capital de Israel.

Cuando se creó legítimamente el Estado judío después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial contra ellos provocados por el régimen nazi en Alemania establecieron una serie de medidas por la comunidad internacional que ahora estos tres países están desconociendo a pensar de ser signatarios de todo.

Entre las medidas que se establecieron fue la de respetar el estatus de Jerusalén como una ciudad internacional, ya que es santa para las tres religiones más grandes del mundo: islamismo, judaísmo y

el cristianismo.

Honduras aceptó y participó en este proyecto, lo que ahora nos llena de vergüenza, vergüenza porque obedeciendo a intereses foráneos desconocemos, y somos dos —Guatemala y nosotros— como si nada, preceptos que la comunidad internacional reconoce como únicos y legítimos.

La política exterior de Honduras que ha primado numerosos gobiernos tanto aquí como allá no puede estar sujeta a la voluntad de un gobierno y asesores que apoyen algo tan absurdo, estoy seguro que una mayoría de mis colegas que conocen el asunto y las interioridades del mismo se oponen vehemente al mismo y lo que se desprende perjudica en interés nacional.

Esto es puro lobby Trump-Netanyahu, Israel siempre ha contado y contará con el apoyo de Honduras para todas y muchas cosas de cooperación, apoyo mutuo, defensa, etc. pero en situaciones como en la que nos está tratando de meter, no y no.

Estamos siendo con esta situación el hazmerreír del mundo; uno, por el lacayismo a que nos estamos prestando y dos, por el irrespeto a cuestiones firmadas y aceptadas por la nación entera. Hay mucho desconcierto con esta actitud unilateral.

El gobierno del presidente Hernández debe reconsiderar esta posición, pues está solo a nivel mundial, de EE UU con la presente administración todo puede esperarse y Guatemala con el gobierno que tiene igual se vende por

un puñado...

No, presidente Hernández, Honduras siempre ha sido respetuosa del derecho internacional público, respeto que tenemos bien ganado y somos reconocidos así, no deshaga lo que tanto tiempo ha costado hacer y sobre todo por disposiciones llenas de analfabetismo que está haciendo la administración norteamericana.