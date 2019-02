Columnistas

Sí se lograra que “solo la verdad y nada más que la verdad” circulara por las redes sociales. ¡Qué situación! Una en que la sinceridad es tasada a conveniencia. Se puede observar que no todo lo que se afirma ahí, aunque repetido infinidad de veces, resulta ser la realidad. Pero se tiende a creer sin dubitación todo lo malo imputado a los demás. Simplemente porque está en los medios de comunicación se le coloca el membrete de veraz. Aun cuando conste lo contrario. Se termina por creer que todo lo aseverado por un comunicador social o servidor público es cierto, porque lo dijo. No se discierne en el origen ni en las orientaciones ni intereses que pueden animar tal acusación o equis comentario. Y menos se repara en la condición de los agraviados y en la potencial falsedad de aquello en lo que se les incrimina. Solo quien ha sufrido injurias, difamación o calumnia sabe lo que es eso, ese sufrimiento inmerecido. A quien le hacen imputaciones que no son constitutivas de esos delitos porque no son mentiras, sino la verdad, no les importa. No hemos visto a un asesino confeso o encontrado en flagrancia interponiendo querellas por calumnias. Ni a corruptos ni a servidoras sexuales procediendo judicialmente por difamación contra quienes develan públicamente sus quehaceres. Por la verdad hay que pelear, con unas y dientes si es necesario, por la libertad de expresión, igual. Pero no hay que mezclar hechos constitutivos de delitos, delitos perfectos, con amenazas a la libertad de expresión. Semejantes eufemismos tienen a nuestra sociedad en decadencia y ya no sabemos cuando alguien a quien dotamos de credibilidad por estar frente a un micrófono, nos dice la verdad o la mentira. Ojalá nadie fuera a la cárcel. Ojalá que nadie dijera mentiras de nadie. La ciudadanía honrada tiene que disponer de leyes que defiendan su honor, como la ciudadanía toda tiene que salir en defensa de la libertad de expresión. Pero con la verdad. Sobre mentiras no se construye grandeza nacional