Columnistas

Cuando una sociedad entra en constantes procesos de reforma, en numerosas intervenciones y debe modificar a cada momento su actual funcionamiento en la dimensión que sea, es que hay un serio problema de estructura, cuya solución está lejos de ser una intervención o una simple reforma.

Ya se conoce la reciente historia de Honduras en materia electoral y con las nuevas reformas desde un lado y otro se han escuchado aplausos, felicitaciones y esperanzas de verdaderos cambios, sobre todo en la justicia democrática (que no es otra cosa que atender a la voluntad del pueblo). Y es normal que los cambios sean bien recibidos, todos estos procesos merecen el beneficio de la duda, porque son eso justamente, una duda.

Sí, está bien, pero el problema es más profundo en la estructura. Ya conocemos a nuestra clase política y su conducta, y si los vicios que hasta ahora han derruido la credibilidad de un pueblo entero no se modifican, las reformas no servirán de nada.

Es posible que la dirigencia del Partido Libertad y Refundación (y en general del Partido Nacional y del Partido Liberal) esté contenta con algunos logros obtenidos, pero eso es un logro de partido, lo que no asegura que sea un logro democrático, y en consecuencia no asegura que lo sea de país.

No estoy afirmando que esté mal o que sea irrelevante, todo lo contrario; lo que afirmo es que no se debe confundir la consecución de un objetivo de partido con la salud democrática de toda una sociedad.

De todos modos, si los protagonistas siguen siendo los mismos, no habría que esperar mayores cambios. Desde hace años el problema más serio es un problema de honestidad. Existe la necesidad de complejizar los sistemas para evitar que las personas que no actúan según la ley no gocen de beneficios que no les corresponden. En todo caso, no son las redes de las instituciones lo que habría que modificar, sino la conducta de aquellos que

las dirigen.

Las recientes reformas no garantizan la despolitización de órgano electoral correspondiente, ni un nuevo órgano de justicia garantiza la justicia. La justicia solamente puede ser garantizada por la honestidad y la verdadera vocación de servicio.

Es una escena que ya hemos visto varias veces en Honduras y el mundo: el cambio de nombres, el cambio de estructuras, las intervenciones, la reformulación de los elementos no tienen sentido sin una nueva actitud.

Si analizamos de manera sesuda lo que ha pasado con estas reformas, nos daremos cuenta de que no había otra manera de mantener la idea de sanidad democrática que dar la impresión de que ha sido un cambio muy importante, es decir, la desaparición de una institución y la creación de otra.

Lo mismo pasa con el resto de temas de corte electoral: la duración de los ciudadanos en el cargo, el número de reelecciones para los cargos que lo permiten, la segunda vuelta y un prolongado etcétera. Quien quiera actuar de manera inadecuada buscará saltarse o la una o la otra, es un asunto de valores y de consciencia.

Es evidente que los cambios son necesarios y hay que hacerlos, más allá de que los resultados sean buenos en mayor o menor medida o si son de verdad significativos porque el mismo devenir histórico lo exige y los momentos puntuales de las sociedades los reclaman. A lo que se invita es a mirarlos con mayor cautela y desmenuzar su verdadera naturaleza, no quedarnos en la apariencia que bien puede hacer ver o esconder, según lo que convenga a algunos. Habrá que esperar y ver los resultados de estos esfuerzos políticos. Lo duro es que como país no estamos en las mejores condiciones para seguir

cometiendo errores.