El otro día me pasó una anécdota que me llevó a reflexionar. Uno de mis estudiantes de trece años tenía un pastel. Le pregunté quién era el destinatario. Me dijo: “es para doña María Luisa. Nos hemos puesto de acuerdo cinco compañeros para comprarle este pastel en el día de su cumpleaños”.

Ella es la jefa de las señoras que se encargan de la limpieza de la escuela donde trabajo. Todos los días, durante más de veinte años, desde tempranas horas realiza su labor con responsabilidad ejemplar. Me llamó gratamente la atención que no pasara inadvertida la fecha para un grupo de adolescentes, incluido uno sumamente inquieto en el pasado. Pensé entonces en la eficacia de ese ejemplo de laboriosidad silenciosa.

Así como un material radiactivo que realiza su trabajo de forma aparentemente desapercibida, existen muchas personas que aportan en la educación de los jóvenes de forma invaluable.

En educación cuenta mucho lo que se dice, pero sobre todo son las acciones y el ejemplo lo que cuentan. Una máxima que aprendí de la mano de muchas personas con las que tengo la suerte de convivir es que solamente el trabajo bien hecho y responsable educa. No necesariamente el que se realiza dentro de un salón de clases. Muchas veces es incluso más decisivo lo que ven fuera los estudiantes.

Esto es válido también a la inversa; muchas veces no somos conscientes del mal ejemplo y la desedificación que podemos causar con nuestra falta de empeño por ser y trabajar mejor

cada día.

Recordé entonces un libro que había caído en mis manos hace años; “Dar clase con la boca cerrada”, de Don Finker. Este experto en educación expresa con claridad que cuando se está en posición de influir en otros; ya sea un gobernante, un padre de familia, un jefe o un docente; se predica más con lo que se es y con lo que se hace que con lo que decimos con las palabras.

Para conseguir que los jóvenes se interesen en lo que sea; política, matemáticas, ética o valores, basta con ponerlos en contacto con ejemplos creíbles y coherentes. Solo es necesario que los estudiantes encuentren a un profesor apasionado, experto en su especialidad, para que luego casi como por irradiación se obtengan jóvenes enamorados del conocimiento y con el deseo de imitar las mejores virtudes.

La actitud, el trato, la preparación, la sensibilidad, la dedicación, la escucha, la observación, la puntualidad, el ejemplo… son formas de enseñanza no menos explícitas que la palabra. Más que los contenidos, son las experiencias las que forman. Un buen educador sabe sacar cosas positivas incluso de los errores y equivocaciones. Un “buenos días”, un detalle de respeto y amabilidad o la buena presentación son aspectos que resultan importantes para producir un ambiente que favorezca la mejora personal.

En el citado libro se nos presenta el siguiente ejercicio: “haciendo memoria de toda su vida, ¿cuáles han sido las dos o tres experiencias de aprendizaje más importantes que ha tenido nunca? Es decir, haga una lista con los momentos (o acontecimientos) en los que descubrió algo de importancia duradera para toda su vida”. Luego piense por unos momentos: “¿tuvo lugar en un aula? ¿Fue en una escuela?”. Dice el autor que cuándo él las hizo a sus estudiantes, la mayoría solía contestar que los aprendizajes más importantes no fueron en salón de clases. Tampoco en

la escuela.

No significa esto que los profesores deban dejar de esforzarse por cumplir con su tarea, simplemente que en la educación influyen mucho todas las personas que están alrededor. Incluso como en la feliz anécdota de esta semana, la ejemplar jefa del aseo de la escuela.