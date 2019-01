Columnistas

No es posible que impere siempre el mal y reine el vicio como hoy, cuando basta apuntar a una oficina de gobierno ––y a abundantes privadas–– para que se unte la mano de corrupción. Pues si es obvio que la sociedad hondureña perdió la ruta moral también lo es que si no ocurren correcciones vendrá el suicidio colectivo, muerte del país que no merecemos.

Para impedirlo habrá que recordar incesantemente a los próceres ––que son modelo––, y a los grandes hombres de la república, los pensadores íntegros y las mujeres heroicas silenciadas por petulancia de varón, a los miles de niños que mueren sin redimir la naturaleza de su dignidad a causa de la injusticia de un sistema político cruel y bastardo.

Este, el país que produjo a los más excelsos protagonistas de la libertad, que vio brotar de montes y llanos a combatientes de la democracia tras cada grito rebelde y que no es que se tornó pasivo, ni cobarde, sino que, sabio, espera el adecuado instante; este el país con frecuencia doblegado pero jamás vencido, pues renace y renace, se apresta pronto ––se percibe–– para una siguiente oportunidad.

Escribía en sus “Memorias” Froylán Turcios: “Cuando en las noches sin sueño pasan por mi mente los años vividos, me complazco en ratificar que no hay nada que pueda avergonzarme. Errores y defectos, sí, en abundancia, como todo ser humano; pero ningún vicio, o delito de ninguna clase. (…) Procuré siempre enaltecer a mi país en toda hora y lugar. Mi nombre no figuró en solicitudes de concesiones de minas o de tierras para forjar con ellas cadenas de esclavitud, vendiéndolas a la rapacidad del extranjero, ni me manché nunca apropiándome dineros ajenos”...

Adicional a la conducta política pública limpia y firme, los padres de la nación estilaban comportamientos dignos y sobrios, próximos a la humildad, sin envanecerse con el poder.

José María Cáceres, que laboró con Francisco Morazán en San Salvador y lo acompañó en justicieras campañas, rememora: “Su familia, su casa, su ajuar, su vestido, todo llevó el sello de la más decorosa austeridad. En su asistencia al despacho o en sus paseos nunca se hizo acompañar de edecanes o de ayudantes, a no ser en campaña. Excusaba los honores militares. En su casa no tenía guardias de honor, ni en la servidumbre de ella figuraban oficiales ni soldados”...

¿Puede atreverse alguien a negar la pureza ciudadana de Morazán, sus innegables méritos de patricio romano? ¿A qué distancia se encuentran de él ahora quienes ejercen el mando de gobierno, las administraciones y judicaturas, las nobles y augustas condiciones de legislador?

Como al presente en Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda, donde los primeros ministros habitan residencias pocamente fastuosas y van a la oficina en bicicleta, es a lo que debemos volver.

Científico y visionario profundo, José del Valle centra su lúcido pensamiento en la diana histórica al aseverar: “La primera necesidad de una nación es la educación; pues la obra más grande entre las obras es crear, y la educación es una especie de creación. Una nación sometida a otra será pobre e ignorante; una nación independiente de las demás será rica e ilustrada”.

Y comprendiendo que sin libertad el genio humano fracasa, remarca que “sólo la independencia desarrolla los talentos de sus hijos, solo la independencia hará germinar la semilla de su riqueza, solo la independencia la elevará al grado a que

se pueda subir.

La riqueza en metálico no constituye la riqueza de un país, ya que la nación está en los surcos del campo, en la cabaña del labrador y en los talleres del artesano”.

Tenemos camino para andar.