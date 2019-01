Columnistas

La crisis agrícola en Honduras es recurrente y será así hasta que surja un gobierno serio, responsable y con visión, con ejecutivos altamente calificados y honestos conscientes de su papel renovador y continuador de las políticas orientadas a establecer y fortalecer el orden estructural y funcional que demanda la agricultura globalizada y criolla en incrementar la producción y competitividad del sector agropecuario, elevando el aseguramiento estratégico de sus cadenas productivas para propiciar un desarrollo nacional más equitativo, así como estimular la inversión, la creación de empleos en el campo y reducir la pobreza rural.

En este sentido, es importante eliminar las fanfarrias en las políticas agrícolas populistas preñadas de mentiras, burlas y engaños, completamente estériles, vacías y llenas de corrupción en las instituciones agrícolas público-privadas y principalmente en el órgano que rectora la agricultura hondureña.

Ciertamente, el sector agrícola con sus productores y familias requieren ejecutar programas y proyectos creativos, innovadores, con créditos supervisados, con una asistencia técnica eficiente, eficaz y oportuna orientados al desarrollo de cultivos y la ganadería repoblando con ganado bovino, porcino, equinos, caprino y ovino, fortalecer la apicultura, promover la cría de conejos, de codornices, de mascotas, de gallinas, de patos, de pavos, etc., que incluya a pequeños y medianos productores y familias rurales, con el fin de incrementar el ingreso y la seguridad alimentaria.

Una repoblación ganadera con estrategias a lo largo de la cadena global de valor, respaldada por el desarrollo de Centros de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología, y que los fondos en vitrina sean realmente ejecutados donde más se necesitan y debidamente transparentados.

Urge un rescate productivo del campo; el sector cafetalero y de los granos básicos lo están pasando mal; el sector hortícola no levanta; la fruticultura no se fortalece; la apicultura estancada; los cultivos industriales desertificando las tierras sin ningún control y el cultivo de la caña de azúcar sin cosecha mecánica expuesta a incendios previa cosecha, dañando inmensamente la fertilidad de la tierra y el agotamiento de las aguas dulces subterráneas; la camaricultura reduciendo su producción y de alguna manera expuesta a epidemias; la piscicultura sin crecimiento; la pesca artesanal abandonada y expuesta a la inseguridad y la industrial coludida con lo ilegal; el sector banano y plátano sin apoyo; la agricultura de subsistencia extremadamente politizada, segregada, abandonada y sin fomento de la asociatividad; el financiamiento agrícola cautivo en los intereses de la banca privada y una banca agrícola estatal encadenada por el mismo Estado con pretensiones claras de ser privatizada, préstamos con altas tasas y cortos plazos, sin adoptar todavía el crédito supervisado y los productores agrícolas paralizados en prisión financiera en las cárceles de la central de riesgos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y seguros agrícolas inseguros y de poca jurisdicción. Los cultivos de exportación no tradicionales sin diversificación industrial criolla y con tendencias a reducir sus áreas; los bosques de coníferas y latifoliado abandonados sin programas o proyectos de conservación, reforestación y forestación de éxito y de trascendencia; en cuanto a la pecuaria continuamos descendiendo, tenemos una ganadería bovina de leche antieconómica y disminuida, la de carne prácticamente no existe, las especies ovinas y caprinas requieren de fomento, los mismo que las pequeñas especies; la educación agrícola nacional sin apoyo económico, nadando en populismo y sin norte, a excepción de la Escuela Agrícola Panamericana; sin un censo agrícola actualizado necesario para la toma de decisiones; carencia de modernos y suficientes sistemas de riego; así un largo etc. Esta seria radiografía, nada halagüeña, la describo por mi experiencia y con el buen ánimo de que los gobiernos de turno con técnicos altamente calificados con los productores y la banca estatal, internacional y privada, superemos los códigos negativos que impiden el desarrollo, el progreso de nuestra agricultura, su industria y desde luego su mercadotecnia.

Este escenario bastante real de la agricultura hondureña solamente será transformada positivamente con la formulación de estrategias y programas viables que sean capaces de generar tanto un diagnóstico de los principales productos como propuestas y alternativas concretas para modernizar y dar competitividad a las actividades agropecuarias de Honduras.

Propongo al gobierno la creación de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Honduras, cuyo objetivo sería despertar y salir del rezago que el sector agropecuario tiene frente a otros sectores de actividad productiva y sobre todo impulsar sus potencialidades en todos sus escenarios y ciclos productivos.

Representaría un importante avance en el logro de los objetivos de este plan debido a la falta de ejecución de las políticas adecuadas y eficaces aunado a factores que han limitado el desarrollo del área rural; sin embargo, resulta imprescindible contar con un programa sectorial que identifique las necesidades y establezca las acciones necesarias así como los mecanismos para armonizar los esfuerzos de los tres niveles: gobierno, banca y los sectores productivos organizados basados en una eficaz política de fomento y promoción de las actividades agropecuarias y forestales.

Queda planteado. Manos a la obra.