Preferíamos la ciudadanización de las mesas o algo de creatividad en nueva legislación electoral. Es posible sean ciertas las bondades atribuidas a lo hecho, pero no lo parecen. Ni con el control férreo y sedoso de los medios de comunicación, convencen. Si, enterados, no necesitan convencer. Pero siguen adeudando verdaderas reformas electorales que garanticen el respecto a la voluntad popular manifiesta en las urnas.

Ese es el problema: el irrespeto recurrente al mandato del electorado. Si asumen los cargos unos no electos por los votantes, sino por dueños, barones, o como se les llame, de los partidos políticos y de bastiones fácticos, responden, obviamente, a esos dueños, barones o como se les llame, de los partidos políticos y de bastiones fácticos, nunca al pueblo. Llevamos el mismo guindo abajo que esos otros países, por ahora en crisis social que nos conmueve. Vamos transitando su camino. El del abuso crónico de los dirigentes. Y los dirigentes lo ven, sin duda lo ven, tontos no son, pero insisten en “hacer lo que tengan que hacer” para que nosotros no lo veamos, aguantemos, olvidemos y ellos para autosugestionarse en que aquí no sucederá lo mismo. Lo que han aprobado, dizque reformas electorales, quizás lo sean, pero las que requiere nuestro sistema político electoral para fortalecerse y la ciudadanía, para confiar en su funcionamiento, no lo son. Este Congreso Nacional volvió a fallarnos. Nada personal, “a las pruebas me remito”. ¡Lo que dieron los legisladores no garantiza elecciones limpias! Y esa es la única esencia esperada de todo esfuerzo político electoral de nuestros mandatarios. Más magistrados en un ente oficial, un tribunal electoral sin venda en los ojos o lo que es lo mismo, más disfunciones democráticas institucionalizadas, no significan la transparencia electoral que requerimos. Cinco santos podrían dirigirlas y nada va a cambiar. El fraude está estructurado. Estas reformas lo han arraigado. No existen evidencias de lo contrario. Aún pendientes.