¿Hay alguna relación entre las crisis migratorias mundiales y nuestras caravanas? ¿Qué deberíamos hacer?

Tales crisis surgieron con las primeras ciudades del mundo, unos 10 mil años atrás. En esencia, el problema sigue siendo el mismo: recursos escasos y la naturaleza migratoria del ser humano.

Hace unos 60 mil años, en África nororiental, familias de homo sapiens comenzaron la primera migración. Unos llegaron al que hoy es Oriente Medio, y miles de años después a la que hoy es Europa. Otros alcanzaron la futura Asia. Algunos, rumbo sur, encontraron la

actual Australia.

Unos 20 mil años hace, grupos de familias cruzaron el hielo que entonces cubría el estrecho de Bering, entre los extremos nororiental de Rusia y noroccidental de Alaska. Ahí comenzaron las migraciones que poblaron América.

En el hoy Oriente Cercano, hace unos 10 mil años, descendientes de la primera migración descubrieron la agricultura y la domesticación de animales. Nacen la propiedad privada y las ciudades, que provocan nuevas migraciones.

Hace unos 7 mil años, millares de familias se separaron poco a poco de los migrantes que entraron por Bering y emprendieron caminos con rumbo sur. Crearán las grandes civilizaciones mesoamericanas y sudamericanas (nayas, aztecas, incas, entre otras).

También hace unos siete mil años, en la cuenca del Mediterráneo, otros migrantes, sucesores inconscientes de los primeros, crearon los grandes imperios y culturas de la antigüedad: Asiria, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, entre otros.

Hará unos 2,500 años que el imperio romano fue doblegado por pueblos bárbaros que siglos antes habían migrado de Asia central. Fueron cristianizados por la Iglesia, que heredó el Imperio, y juntos participaron en el nacimiento de Europa.

Las migraciones continuaron modelando Europa durante su época feudal, entre los siglos VI y XVI.

Desde el siglo XVI y hasta mediados del siglo XX, la conquista y colonización europeas de la mayor parte del mundo provocó masivas migraciones de los invasores y de los conquistados. A fines del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos recibió migraciones de europeos que huían de la pobreza. Entre ellos iban dos millones de judíos polacos y rusos, pobres y perseguidos.

Esas migraciones aportaron elementos sociales, laborales y culturales que contribuyeron a hacer de Estados Unidos una gran nación.

Hoy, más que 250 millones de personas son migrantes en el mundo, de y en todos los países, sin contar millones de turistas, que son migrantes temporales. Asia, África y Oceanía surgieron de similares experiencias.

La especie humana es migrante por definición, como son otras especies de animales. El hábitat de los humanos es el planeta Tierra, donde todos son migrantes, o descendientes de migrantes. Esa condición debería hermanarnos. ¿Por qué la confusión, la discriminación, la violencia, la guerra y el odio entre naciones, etnias, pueblos, religiones y culturas?

Al menos parte de la compleja respuesta está en que el apego de los pueblos a sus territorios es innato y consustancial con el ser humano, no modificable, al menos hasta que –quizá nunca- la especie entienda que su territorio es el planeta Tierra, propiedad de todos los humanos.

En este contexto, un problema esencial de Honduras es definir su propia política migratoria, nacional, sensata, realista, pragmática, no partidaria, compartida por todos, apoyada en la unidad y en el derecho, a falta de otras fuerzas. Las caravanas no son curiosidades ni deben ser fomentadas ni politizadas. Ya han comenzado arreglos y programas externos para regular las migraciones del Triángulo Norte de la región. Si no tenemos presencia unida y claros propósitos de largo plazo, otros negociarán nuestros intereses y derechos.